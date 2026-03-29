Ambulanța pentru Monumente a „diagnosticat“ biserica din Văliug

Proiectul celor de la Ambulanța pentru Monumente-Banat, implementat de Asociația ARHABITO în județele Timiș și Caraș-Severin, vizează salvarea patrimoniului imobil aflat în stare avansată de degradare, prin lucrări de punere în siguranță și intervenții de urgență.

Calendarul intervențiilor din acest an cuprinde două acțiuni majore dedicate conservării patrimoniului regional. Prima va avea loc în mediul rural, în județul Caraș-Severin, la Biserica Romano-Catolică din Văliug, în perioada 7-28 iunie. Cea de-a doua intervenție este programată în mediul urban, în centrul Timișoarei, la Băile comunale Timișoara-Uszoda, între 16 august și 13 septembrie.

Reprezentanții organizației atrag atenția asupra stării critice a Bisericii Romano-Catolice din Văliug, monument istoric ridicat în anul 1861, care necesită intervenții urgente. Deși la prima vedere clădirea pare stabilă, evaluările detaliate au evidențiat degradări avansate, cu risc de pierderi ireversibile.

Cea mai gravă problemă identificată este pardoseala realizată din cuburi de lemn, o raritate în regiunea Banatului, afectată de o ciupercă activă care deteriorează continuu materialul. Intervenția propusă are caracter de „prim-ajutor“ și include stabilizarea zidurilor prin metode minim invazive, precum injectarea cu mortare fluide, pregătirea suportului pentru refacerea pardoselii și conservarea elementelor din lemn existente, în măsura în care acest lucru este posibil, potrivit caon.ro.

Cei de la Ambulanța pentru Monumente-Banat subliniază că succesul acestor acțiuni depinde în mare măsură de implicarea voluntarilor. Cei interesați au ocazia să învețe tehnici tradiționale și metode moderne de conservare, precum și să participe direct la salvarea unui element de patrimoniu unic în regiune. Înscrierile pentru voluntari sunt deschise până la sfârșitul lunii martie, fiecare contribuție fiind considerată esențială în efortul de protejare a patrimoniului construit.