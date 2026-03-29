Întreruperi de curent programate în Timișoara și județ în perioada 30 martie – 3 aprilie
|Luni, 30.03.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Partial
|Luni, 30.03.2026
|09:00 – 17:00
|Chișoda
|Alte detalii: Partial
|Luni, 30.03.2026
|09:00 – 17:00
|Bucovăț
|Alte detalii: Partial
|Luni, 30.03.2026
|09:00 – 17:00
|Honorici
|Alte detalii: Partial
|Luni, 30.03.2026
|09:00 – 17:00
|Silagiu
|Alte detalii: Partial
|Luni, 30.03.2026
|09:00 – 17:00
|Moravița
|Agenti economici: Vama Rutierea
|Luni, 30.03.2026
|09:00 – 17:00
|Teremia Mică
|
|Luni, 30.03.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Nr str. Gladiolei Nr.1 , str. Gospodarilor (p), Alte detalii: Partial
|Luni, 30.03.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Nr str. Lorena (p), Calea Dorobantilor (p), Aleea Padurea Verde (p),b-dul 16 Decembrie (p)
|Marți, 31.03.2026
|09:00 – 17:00
|Vucova
|
|Marți, 31.03.2026
|09:00 – 17:00
|Chișoda
|Alte detalii: Partial
|Marți, 31.03.2026
|09:00 – 17:00
|Bethausen
|Alte detalii: Partial
|Marți, 31.03.2026
|09:00 – 17:00
|Jena
|Agenti economici: Jena , SC. TEHNOCER Jena
|Marți, 31.03.2026
|09:00 – 17:00
|Silagiu
|Alte detalii: Partial
|Marți, 31.03.2026
|09:00 – 17:00
|Mașloc
|Alte detalii: Partial
|Marți, 31.03.2026
|09:00 – 17:00
|Obad
|Alte detalii: Partial
|Marți, 31.03.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Nr Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.38-61, B-dul Sudului nr. 23, , Nr Calea Aradului nr. 119 Drumul de legătură, Calea Torontalului (Stațiunea Didactică Timisoara – USVT), str. Marginii nr. 2
|Marți, 31.03.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Nr str. Dacilor, str. Romanilor, str. Remus, str. Romulus, str. Arenei, , Alte detalii: Partial
|Marți, 31.03.2026
|09:00 – 17:00
|Șag
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 01.04.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 01.04.2026
|09:00 – 17:00
|Moravița
|Agenti economici: Vama Rutierea
|Miercuri, 01.04.2026
|09:00 – 17:00
|Seceani
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 01.04.2026
|09:00 – 17:00
|Bucovăț
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 01.04.2026
|09:00 – 17:00
|Urseni
|Nr str. Zaganului, str. Sitarului, str. Ticleanului str. Pescarusului
|Miercuri, 01.04.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Nr str. Ghertenis
|Miercuri, 01.04.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Nr str. Joseph Rudyard Kipling
|Miercuri, 01.04.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Partial
|Joi, 02.04.2026
|09:00 – 17:00
|Urseni
|Alte detalii: Partial
|Joi, 02.04.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Nr Bulevardul Revolutiei 1989 Nr. 8 ( Spitalul ORL), str. Ion Flueras (p), str. Invatatorului nr. 4 bl. 65 sc.A si sc.B
|Joi, 02.04.2026
|09:00 – 17:00
|Sacoșu Turcesc
|Alte detalii: Partial
|Joi, 02.04.2026
|09:00 – 17:00
|Jena
|Agenti economici: SC. TEHNOCER Jena
|Joi, 02.04.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Nr str Cornet , Alte detalii: Partial
|Joi, 02.04.2026
|09:00 – 17:00
|Ghiroda
|Nr Str. Paunului
|Joi, 02.04.2026
|09:00 – 17:00
|Covaci
|Nr str. Mierlei, str. Ciocarliei, str. Sturzului, str. Astrelor
|Joi, 02.04.2026
|09:00 – 17:00
|Cărpiniș
|Nr str. III, str. II, str. VI, Alte detalii: Partial
|Joi, 02.04.2026
|09:00 – 17:00
|Liebling
|Alte detalii: Partial
|Joi, 02.04.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Partial
|Joi, 02.04.2026
|09:00 – 17:00
|Sânmihaiu Român
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 03.04.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 03.04.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Nr str. Brusturelui (p), str. Fluturelui, str. Carabusului
|Vineri, 03.04.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Nr str. Tudor Arghezi (p)
|Vineri, 03.04.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 03.04.2026
|09:00 – 17:00
|Opatița
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 03.04.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Nr str. Daliei nr. 24
|Vineri, 03.04.2026
|09:00 – 17:00
|Tormac
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 03.04.2026
|09:00 – 17:00
|Sculia
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 03.04.2026
|09:00 – 17:00
|Ghiroda
|Alte detalii: Partial
Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »
Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.