Întreruperi de curent programate în Timișoara și județ în perioada 30 martie – 3 aprilie

Social
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Luni, 30.03.202609:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: Partial
Luni, 30.03.202609:00 – 17:00ChișodaAlte detalii: Partial
Luni, 30.03.202609:00 – 17:00BucovățAlte detalii: Partial
Luni, 30.03.202609:00 – 17:00HonoriciAlte detalii: Partial
Luni, 30.03.202609:00 – 17:00SilagiuAlte detalii: Partial
Luni, 30.03.202609:00 – 17:00MoravițaAgenti economici: Vama Rutierea
Luni, 30.03.202609:00 – 17:00Teremia Mică 
Luni, 30.03.202609:00 – 17:00GirocNr str. Gladiolei Nr.1 , str. Gospodarilor (p), Alte detalii: Partial
Luni, 30.03.202609:00 – 17:00TimișoaraNr str. Lorena (p), Calea Dorobantilor (p), Aleea Padurea Verde (p),b-dul 16 Decembrie (p)
Marți, 31.03.202609:00 – 17:00Vucova 
Marți, 31.03.202609:00 – 17:00ChișodaAlte detalii: Partial
Marți, 31.03.202609:00 – 17:00BethausenAlte detalii: Partial
Marți, 31.03.202609:00 – 17:00JenaAgenti economici: Jena , SC. TEHNOCER Jena
Marți, 31.03.202609:00 – 17:00SilagiuAlte detalii: Partial
Marți, 31.03.202609:00 – 17:00MașlocAlte detalii: Partial
Marți, 31.03.202609:00 – 17:00ObadAlte detalii: Partial
Marți, 31.03.202609:00 – 17:00TimișoaraNr Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.38-61, B-dul Sudului nr. 23, , Nr Calea Aradului nr. 119 Drumul de legătură, Calea Torontalului (Stațiunea Didactică Timisoara – USVT), str. Marginii nr. 2
Marți, 31.03.202609:00 – 17:00GirocNr str. Dacilor, str. Romanilor, str. Remus, str. Romulus, str. Arenei, , Alte detalii: Partial
Marți, 31.03.202609:00 – 17:00ȘagAlte detalii: Partial
Miercuri, 01.04.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Partial
Miercuri, 01.04.202609:00 – 17:00MoravițaAgenti economici: Vama Rutierea
Miercuri, 01.04.202609:00 – 17:00SeceaniAlte detalii: Partial
Miercuri, 01.04.202609:00 – 17:00BucovățAlte detalii: Partial
Miercuri, 01.04.202609:00 – 17:00UrseniNr str. Zaganului, str. Sitarului, str. Ticleanului str. Pescarusului
Miercuri, 01.04.202609:00 – 17:00Moșnița NouăNr str. Ghertenis
Miercuri, 01.04.202609:00 – 17:00DumbrăvițaNr str. Joseph Rudyard Kipling
Miercuri, 01.04.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: Partial
Joi, 02.04.202609:00 – 17:00UrseniAlte detalii: Partial
Joi, 02.04.202609:00 – 17:00TimișoaraNr Bulevardul Revolutiei 1989 Nr. 8 ( Spitalul ORL), str. Ion Flueras (p),  str. Invatatorului nr. 4 bl. 65 sc.A si sc.B
Joi, 02.04.202609:00 – 17:00Sacoșu TurcescAlte detalii: Partial
Joi, 02.04.202609:00 – 17:00JenaAgenti economici: SC. TEHNOCER Jena
Joi, 02.04.202609:00 – 17:00LugojNr str Cornet , Alte detalii: Partial
Joi, 02.04.202609:00 – 17:00GhirodaNr  Str. Paunului
Joi, 02.04.202609:00 – 17:00CovaciNr str. Mierlei, str. Ciocarliei, str. Sturzului, str. Astrelor
Joi, 02.04.202609:00 – 17:00CărpinișNr str. III, str. II, str. VI, Alte detalii: Partial
Joi, 02.04.202609:00 – 17:00LieblingAlte detalii: Partial
Joi, 02.04.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Partial
Joi, 02.04.202609:00 – 17:00Sânmihaiu RomânAlte detalii: Partial
Vineri, 03.04.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Partial
Vineri, 03.04.202609:00 – 17:00GirocNr str. Brusturelui (p), str. Fluturelui, str. Carabusului
Vineri, 03.04.202609:00 – 17:00DumbrăvițaNr str. Tudor Arghezi (p)
Vineri, 03.04.202609:00 – 17:00GiarmataAlte detalii: Partial
Vineri, 03.04.202609:00 – 17:00OpatițaAlte detalii: Partial
Vineri, 03.04.202609:00 – 17:00TimișoaraNr str. Daliei nr. 24
Vineri, 03.04.202609:00 – 17:00TormacAlte detalii: Partial
Vineri, 03.04.202609:00 – 17:00SculiaAlte detalii: Partial
Vineri, 03.04.202609:00 – 17:00GhirodaAlte detalii: Partial

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *