Mii de lei aruncați pe fereastră, lunar, la Spitalul Municipal din Timișoara

Mii de lei cheltuiți lunar, degeaba, la Spitalul Municipal din Timișoara

În toamna anului trecut, într-una dintre unitățile medicale din Timișoara, izbucnea un conflict între angajați și conducerea acesteia, motivul fiind legat de monitorizarea activității acestora.

Dorind să supravegheze activitatea personalului medical în timpul programului de lucru, managerul Spitalului Municipal Clinic de Urgență, Daniel Malița, a decis să implementeze un sistem de monitorizare a angajaților, prin intermediul unui echipament electronic conceput în acest sens.

Sistemul de monitorizare a presupus montarea în incinta spitalului a unor dispozitive de surprindere a mișcării pe bază de senzori, ce urmau să fie activate prin brățări electronice pe care angajații ar fi trebuit să le poarte pe mână.

Ideea managerului nu a fost primită cu entuziasm de către personalul medical, din mai multe considerente, inclusiv sub aspectul protecției datelor personale. Sindicatele s-au împotrivit punerii în aplicare a acestei inițiative, angajații refuzând să poarte brățările electronice. Prin urmare, după aproximativ jumătate de an, sistemul este, în continuare, nefuncțional, deși spitalul plătește, pentru el, mii de lei în fiecare lună.

Sistemul urma să fie implementat în paralel cu binecunoscutul pontaj zilnic. Angajații trebuiau să plece însă cu brățările electronice din spital și să revină, a doua zi, cu ele, la lucru. Pierderea sau deteriorarea lor ar fi însemnat un cost de 200 de euro pentru fiecare brățară, suportat de beneficiar.

Pe de altă parte, dispozitivele de recepționare au fost amplasate pe pereții unor încăperi din patru secții ale spitalului într-un mod de neînțeles, cum ar fi, de exemplu, pe holul dinspre toalete sau poziționate față în față, în sala în care se întâlnesc medicii la raportul de gardă. O altă nemulțumire a vizat suma de bani uriașă pe care spitalul s-a angajat să o plătească furnizorului sistemului de monitorizare, dispozitivele fiind preluate în regim de închiriere.

Contactat, recent, de Renașterea bănățeană, managerul spitalului a declarat că nu-și mai amintește numele firmei care a obținut contractul de furnizare a acestor servicii.

”S-a dorit monitorizarea activității angajaților spitalului, dar s-a renunțat, la presiunea sindicatelor. A fost o licitație publică, a câștigat o firmă… Nu mai știu cum se numește… Dar nu a funcționat”, a spus Daniel Malița. ”Am încercat să regăsim câteva variante în care să ajungem la un punct comun cu sindicatele… Am ajuns la un mic compromis vizavi de necesitatea unei prezențe pe bază de cartelă. Nu sunt foarte încântați nici de chestiunea asta”, a adăugat managerul spitalului.

Firma de care Daniel Malița nu-și amintește este Delta Group, al cărei sediu se află la doi pași de Spitalul Municipal. Contractul a fost obținut prin procedura de licitație publică, derulat prin alte contracte subsecvente: ”Nu știu cum se numește firma, a fost prin licitație, cu procedură de achiziție publică ridicată pe SICAP. Am avut un contract-cadru cu ei, cu niște contracte subsecvente, care trebuia să dureze, cred, trei ani (48 de luni, potrivit reprezentanților firmei – n.r.), după care toate echipamentele deveneau proprietatea noastră”.

”Contractul cu ei se încheie acum”, a completat Daniel Malița. ”Nu știu să vă spun dacă ne returnează banii (suma încasată de companie pentru închirierea echipamentelor de monitorizare – n.r.), vom discuta acest lucru cu ei. Ei (reprezentanții firmei – n.r.) au venit cu o propunere, la un moment dat, de reconfigurare a echipamentelor, în sensul de a le utiliza doar în zonele porților de intrare și să funcționeze doar în zonele respective. Sindicatele s-au opus, a rămas ca decizia finală să fie luată prin Consiliul de administrație, probabil luna viitoare (aprilie – n.r.)”.

Daniel Malița nu și-a amintit nici care este suma de bani plătită de spital firmei pentru un sistem care nu a funcționat niciodată: ”Nu știu să vă spun cât am plătit, pentru că nu eu semnez ordinele de plată. Câteva mii de lei sau așa ceva… Nu era o sumă atât de mare… Noi am plătit o chirie lunară, urmând ca din aprilie să se rezilieze și să stabilim împreună de acord cu ei, pe baza ofertei lor inițiale, ce echipamente ne rămân în proprietatea noastră și le vom utiliza la altceva.

Dacă avem acordul sindicatelor, să fie folosite cartele de pontaj, dacă nu, le vom utiliza la monitorizarea echipamentelor medicale mari. Ideea e că nu am dat niște bani fără a beneficia în timp de ceea ce am plătit. Vom face o corespondanță între oferta lor și ce echipamente avem în momentul de față montate în spital și acelea ne vor rămâne nouă vizavi de suma de bani pe care am plătit-o până acum”.

Despre suma de bani încasată de la spital până în prezent au vorbit pe ocolite și reprezentanții companiei Delta Group. ”Conform contractului”, au precizat aceștia, ”suma lunară care urma să fie percepută se bazează pe un tarif per persoană înrolată în sistemul de monitorizare a prezenței”.

În momentul izbucnirii scandalului, managerul spitalului afirma că este vorba de plata unei chirii de 70 de lei per angajat, deocamdată pentru cei care lucrează în secțiile în care a fost montat sistemul de monitorizare. Făcând un calcul estimativ, suma pe care spitalul a plătit-o firmei în cele câteva luni se ridică la peste 120.000 de lei.