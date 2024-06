Maternitatea Odobescu se prăbușește peste mămici și bebeluși. Pe ascuns, Fritz a închis de urgență o aripă a clădirii (foto/video)

Maternitatea Odobescu se prăbușește pe mămici și bebeluși. Pe ascuns, Fritz a închis de urgență o aripă a clădirii

Maternitatea care deservește regiunea de vest a României, cea mai mare unitate de profil funcțională la această oră, e pe cale să se prăbușească. Structura de rezistență este atât de afectată, încât joia trecută, viceprimarul Ruben Lațcău și echipa au fost la fața locului și au decis închiderea a cel puțin 5 saloane pentru gravide și lehuze, sala de nașteri, centrul de boli rare oculare și ambulatoriul de neonatologie.

Miercuri, 29 mai, a avut loc un incident, trecut sub tăcere de către conducerea maternității care ține de Spitalul Municipal, condus de managerul Daniel Malița. Un electrician a suferit un accident de muncă, după ce tavanul parterului a cedat și o cărămidă l-a lovit în cap.

Problemele sunt însă mult mai grave. Există fisuri în structura de rezistență a întregii clădiri, iar podeaua de la etajul întâi a saloanelor unde erau internate paciente a cedat în mai multe locuri.

Pe 14 mai, city managerul Matei Creiveanu și funcționari din primărie au dus echipa de la IFC (Corporația Financiară Internațională) – aripa „privată” a Băncii Mondiale, să viziteze clădirea și la o întâlnire cu șefii de secție.

În context, primarul Timișoarei, Dominic Fritz și Mehita Fanny Sylla, manager regional Banca Mondială – Corporația Financiară Internațională (IFC), au semnat, joi, 28 martie 2024, contractul care ar trebui să aducă în orașul de pe Bega un nou spital. Teoretic, conform unui plan fantasmagoric, IFC urmează să ajute primăria cu găsirea unui operator calificat din sectorul privat care să proiecteze, să finanțeze, să construiască și să întrețină noul spital din Timișoara. Costurile vor depăși 120 de milioane de euro. Asta dacă totul nu va rămâne încă o poveste a administrației Fritz.

Povestea unei maternități în ruină

Decizia de ultimă oră, prin care viceprimarul Lațcău și conducerea spitalului au decis închiderea unei aripi a maternității, este una luată pe ascuns, în timp ce acolo au fost aduși, joia trecută, muncitori pentru a cârpi cumva ce se poate repara în regim de urgență.

Lucrări pompieristice care însă nu pot rezolva problema de fond. Așa cum puteți observa în filmare și în fotografii, muncitorii au încercat să pună în siguranță tavanul parterului, să nu se prăbușească. Însă sunt necesare lucrări serioase, care vor dura luni de zile până când spațiile pot fi redate în folosință.

Imaginile de mai jos redau amplitudinea dezastrului și improvizațiile iresponsabile, ascunse de managementul dezastruos al lui Daniel Malița.

Maternitatea Odobescu este compusă din două clădiri distincte, lipite una de cealaltă. Cea mare este luată în chirie de la Fundația Caritatea, cu excepția etajului 2, construit în perioada comunistă, iar clădirea mai mică, legată de prima, e proprietate a Primăriei Timișoara.

Ambele sunt foarte vechi, fiind construite în 1895. De atunci au trecut prin câteva renovări minore, atât în interior, cât și la fațade. Însă nu s-a făcut nicio lucrare pentru consolidarea structurii de rezistență, în cei 130 de ani de existență.

Așa arată clădirea în care funcționează cea mai mare maternitate din regiunea Vest, maternitate de nivel 3 la care sunt trimise cazurile de nașteri premature sau sarcini cu risc din județele regiunii. Anual, aici au loc peste 3000 de nașteri.

Dacă la clădirea mică s-au renovat fațada, demisolul și parterul, printr-un proiect european, în anii 2014 – 2015, la clădirea principală nu s-a renovat nici măcar fațada, motiv pentru care, de ani zile, prin dreptul ei pietonii trec pe propria răspundere, cu riscul de a le cădea tencuiala în cap.

Trecătorii, dar și gravidele care vin să nască, sunt întâmpinați de anunțuri tipărite, puse pe ziduri: “Atenție cade tencuiala!”.

Ceea ce explică și opțiunea primarului Fritz și a soției sale, ca aceasta să nască, în 2022, la singura maternitate privată din Timișoara, unde sunt condiții la standarde occidentale.

Noua maternitate, poveste de adormit gravidele și copiii

A existat un demers de construire a unei noi maternități, în anul 2016, când managerul de atunci al Spitalului Municipal a propus Primăriei Timișoara și Ministerului Sănătăţii alocarea de fonduri în vederea construirii unei clădiri pentru relocarea maternităţii.

Răspunsul primit de la doi miniștri ai sănătății, Vlad Voiculescu și Florian Bodog, a fost că nu sunt fonduri.

Managerul spitalului și primarul de atunci, Nicolae Robu, au obţinut aprobarea Consiliului Local Timişoara pentru alocarea unui teren de 8.000 mp, realizarea Studiului de fezabilitate şi a Proiectului tehnic pentru construcţia şi dotarea noii maternităţi.

În data de 20.07.2018 a fost emis Ordinul de începere a Studiului de fezabilitate, în data de 14.06.2019 a fost emisă HCL aprobare indicatori şi în data de 01.08.2019 a fost dat Ordinul de începere proiectare.

Valoarea contractului SF, PT şi DTAC a fost de 430.395,63 lei cu TVA inclus. Fondurile au fost asigurate din bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara. Ministerul Sănătății a fost informat despre demersurile locale, însă răspunsul a fost același: nu sunt fonduri pentru construcție.

Proiectul are Autorizaţie de Construire şi, la insistențele medicilor din maternitate, a fost propus, teoretic, pe poziţia 12 în lista proiectelor incluse în PNRR. Valoarea totală era de 138.000.000 euro fără TVA.

Primăria Timișoara a primit undă verde de la ministrul Proiectelor Europene să lanseze licitația la maternitatea din Ronaț. Lucrările ar fi trebuit să fie gata în 2025. Totul a fost un balon de săpun, pentru că licitația nu a mai avut loc niciodată și a dispărut din PNRR.

Cu aceste lucruri au ieșit să se laude USR-iștii Dominic Fritz și fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, în 2021, iar mai apoi, în 2022, primarul Fritz și Cristian Ghinea, pe atunci ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Doar că de toate promisiunile celor trei lideri useriști s-a ales praful, astfel că acum, în iunie 2024, proiectul a fost efectiv abandonat.

Pierzând practic finanțarea prin PNRR, primarul Fritz a venit cu ideea împrumutului cu bir din partea IFC (Corporația Financiară Internațională) – aripa „privată” a Băncii Mondiale. Adică fără bani și cu un orizont de timp rămas în ceață totală.

Nașterea la Odobescu, sport extrem cu risc ridicat

În timp ce vechile corpuri de clădire se dezintegrează, se închid saloane și săli de naștere, primarul în funcție nu are nicio reacție și nicio inițiativă.

De altfel, la emisiunea electorală de pe postul B1 TV, difuzată în direct pe 30 mai 2024, întrebat ce proiecte concrete are pentru Timișoara în perioada următoare, dacă va fi reales primar, Dominic Fritz a declarat: “Nu am început să mă gândesc ce vreau să fac în următorii patru ani sau ce nevoi are Timișoara”.

Cu capacitățile de intervenție, tratament și internare reduse, din cauza stării avansate de degradare și a riscului de accidente și prăbușire, impactul social al închiderii parțiale a Maternității Odobescu este unul regional și chiar național.

Secţiile clinice de obstetrică-ginecologie şi neonatologie ale Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara sunt ierarhizate la nivelul 3 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006 şi asigură îngrijirea mamelor şi a nou-născuţilor cu prematuritate extremă, preluând gravide şi nou-născuţi de la unităţile medicale din Regiunea Vest, adică pacientele din judetele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.

Este cea mai mare maternitate din Regiunea de Vest cu un număr total de 246 de paturi. Numărul de nașteri care au avut loc în maternitatea timișoreană, în ultimii trei ani, variază între 3000 și 4000.

Mai mult, Centrul de Boli Rare Oculare este singurul centru acreditat european din România care, în lipsa altui spațiu, își închide activitatea. Un centru care deservea pacienți din toate categoriile de vârstă și din toate județele țării. Toate acestea s-au oprit însă brusc, după incidentele de săptămâna trecută și închiderea unei aripi a unității medicale.

Cazul a ajuns deja în atenția ministului Sănătății, Alexandru Rafila, care caută soluții, dar care cere și explicații pentru incompetența managerială și lipsa de acțiune a managerului de la Spitalul Municipal, Daniel Malița, și lipsa de implicare a Primăriei Timișoara, unde primarul Fritz doar se laudă și punctează electoral cu parcuri și dărâmări de garduri, în timp ce maternitatea din subordonarea lui se prăbușește peste angajați, mămici și nou-născuți.

O situație gravă, trecută sub tăcere de către conducerea primăriei, acum pe final de campanie electorală, după ce timp de 4 ani nu s-a pus o cărămidă la vechiul edificiu sau la altul nou.