Ionuţ Popa: „Vom evolua ofensiv în retur”

După doar 2-1 în prima manşă a barajului pentru Liga I, partidă în care elevii săi au ratat cât în aproape jumătate de campionat, antrenorul Ionuţ Popa promite un joc ofensiv şi în returul de la Şiria, sperând ca de această dată eficienţa alb-violeţilor să fie mai mare.

Al doilea meci dintre UTA Bătrâna Doamnă şi ACS Poli este programat joi, cu începere de la ora 17,30, în localitatea arădeană şi nu va fi televizat.

„Din păcate, n-am reuşit ce ne-am propus în prima partidă. Am luat un gol la o fază la care s-a văzut din avion că a fost fault în atac. Pentru meciul de la Şiria vor lipsi din lot Poparadu, Novak, Popovici şi Neagu. Popovici are o lovitură puternică la coaste, a şi ieşit repede în prima partidă. Avem trei-patru absenţe şi mă gândesc la schimbarea sistemului de joc, pentru că vrem să înscriem şi să câştigăm. Ştiu că trebuie să dăm gol, să jucăm, am dovedit aici că avem o valoare mai bună decât cea a adversarei noastre. Cunosc starea gazonului, am înţeles că s-a lucrat pentru ca el să fie bun. Este de dimensiuni mai mici decât al nostru, dar ambele echipe joacă pe acelaşi teren. Jucătorii noştri au evoluat mai mereu cu mii de oameni în spate. Sunt necăjiţi, este normal să fie aşa, ei s-au revoltat prin căpitanul de echipă, Gabi Cânu. Este inadmisibil ce s-a întâmplat la Timişoara şi mă opresc aici, nu vreau să mai vorbesc despre arbitraj. Mă interesează ca echipa să joace ce vreau eu în retur. Nu cred că arbitrul Radu Petrescu va compromite acest meci, din câte ştiu el n-a făcut praf nici o partidă. Poate greşi, dar nu poate comite patru-cinci greşeli într-un joc. Dacă returul va fi din nou cu probleme mari de arbitraj va trebui să tragem un semnal. Vreau să văd atmosfera de acolo, să văd cum am fost înjurat. Am discutat cu liderii galeriei arădene, au probleme cu mine şi cu primarul Falcă, suntem principalii lor inamici. UTA vrea să câştige, are de recuperat un gol, asta nu înseamnă mult. Ei au un teren pe care sunt obişnuiţi să joace, şi normal că ştiind mai bine suprafaţa de joc adoptă tactica potrivită. Poli va juca pentru a înscrie, va încerca să evolueze ofensiv, aşa cum a făcut-o şi în tur. Nu m-am gândit niciodată la 0-0, deşi este un rezultat care îmi place mult, alături de 1-0. Deplasarea o vom face mâine, nu vor fi probleme dacă conducerea clubului va rezolva cu poliţia şi cu jandarmeria”, a punctat, miercuri, Ionuţ Popa.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu la Şiria. Avem avantajul victoriei din tur, dar trebuie să ne concentrăm pentru a rămâne în Liga I. Ei au suporterii de partea lor, va fi mai dificil decât aici. Cred că îi vom învinge mâine şi vom rămâne în prima ligă. Mergem cu gândul să câştigăm, scopul nostru este să ne menţinem în Liga I. Nu ştiu cum este terenul de acolo, nici nu contează pe ce stadion jucăm, trebuie să ne îndeplinim obiectivul. Dacă este gazonul prost, cred că acest lucru îi va avantaja pe ei. În tur ne-au dat gol dintr-o jumătate de ocazie, trebuie să fim atenţi. Cred că vor juca mai agresiv la ei acasă, fiind încurajaţi de suporteri. Publicul va conta, şi la noi a contat enorm, ne-a dat o energie pozitivă, de care aveam nevoie. Dacă aveam acelaşi public şi în campionat cred că ne salvam direct. Nu ştiu dacă va fi ultimul meu meci la această echipă, am mai multe oferte, una chiar de la Timişoara. Voi analiza împreună cu impresarul meu şi voi alege ce va fi mai bine pentru mine. M-au căutat cluburi care au fost în play-off. Au fost şi contacte din altă ţară, dar cred că voi continua în România”, a spus şi mijlocaşul dreapta polist Cristian Bărbuţ, al cărui contract cu formaţia timişoreană va expira la sfârşitul acestei luni.

Meciul de joi dintre UTA Bătrâna Doamnă şi ACS Poli Timişoara va fi condus la centru de Radu Petrescu (Bucureşti), ajutat la cele două margini de asistenţii Vladimir Urzică (Piatra Neamţ) şi Alexandru Cerei (Cluj-Napoca). Rezervă va fi Iulian Călin (Ştefăneşti), iar observatori – Adrian Vidan (Bucureşti) şi Octavian Goga (Braşov).