Bogdan Andone a preluat-o pe ASU Politehnica Timişoara

Aflaţi în căutarea unui antrenor principal după despărţirea de Sorin Brîndescu, oficialii grupării ASU Politehnica Timişoara s-au înţeles, miercuri, cu Bogdan Andone pentru preluarea băncii tehnice.

Tehnicianul în vârstă de 42 de ani a pregătit-o în sezonul trecut pe Olimpia Satu Mare. Fost campion al României cu Rapid Bucureşti, el vine pe Bega alături de Gabriel Vochin, care i-a fost secund şi la formaţia din nordul ţării.

„M-a convins deplasarea pe care am avut-o cu Olimpia în toamnă la Timişoara. Am văzut atunci nivelul de implicare al oamenilor de aici pentru echipă. Am urmărit Politehnica, deşi am fost adversari în campionatul trecut. A fost o echipă pe care mi-a făcut plăcere să o urmăresc, care a încercat să joace fotbal, indiferent de adversar, indiferent dacă juca acasă sau în deplasare. Este un lucru care în Liga a II-a se întâmplă mai rar, pentru că sunt multe echipe care caută să se închidă, să blocheze culoarele. Am apreciat Politehnica, aici este o organizare foarte bună, care nu se găseşte la nivelul ligii secunde şi, din păcate, nici la unele echipe din Liga I. Nu în ultimul rând, suporterii sunt un argument important, pentru că la meciul pe care l-am avut la Timişoara, au împins echipa de la spate şi au ajutat-o să întoarcă soarta partidei în inferioritate numerică. Este un spirit aparte pe care îl transmit jucătorilor. Un fenomen rar, din păcate, în fotbalul nostru. Mă bucur foarte mult că am reuşit să ajung la această echipă”, a declarat Bogdan Andone pentru druckeria.ro.

El îşi propune să formeze o echipă competitivă şi cu un ritm de joc comparabil cu cel din primul eşalon: „Primul pas este să formăm o echipă cât mai puternică, cât mai competitivă, una cât mai agresivă şi cu un ritm de joc cât mai aproape de nivelul Ligii I. Am în vedere deja patru-cinci jucători, unii dintre ei foşti elevi de-ai mei, însă nu pot oferi nume deocamdată, pentru că nu sunt certitudini”.

Bogdan Andone şi-a început cariera de antrenor în 2011 la FC Voluntari, într-o perioadă când actuala deţinătoare a Cupei României activa în eşalonul al patrulea.

Sursa foto: informatia-zilei.ro