Incident la o secţie de votare din Prahova: un poliţist atacat de cinci persoane a tras cu pistolul, rănind un agresor

Un poliţist atacat sâmbătă seară de cinci persoane aflate în stare de ebrietate a tras cu pistolul din dotare, rănindu-l în picior pe unul dintre agresori. „Astăzi în jurul orei 20:30 un grup de cinci persoane, aflate în stare de ebrietate, au intrat in curtea gradiniţei din localitatea Drăgăneasa, judeţul Prahova, unde este amplasată secţia de votare nr. 523 Drăgăneasa şi unde sunt sigilate materiale electorale. Aceştia au manifestat acte de violenţă, aruncând cu o sticlă de băuturi alcoolice în agentul şef principal de poliţie aflat în serviciul de pază, unul dintre aceştia atacând fizic poliţistul. În urma altercaţiei s-a folosit armamentul din dotare, conform procedurilor legale, agresorul fiind rănit in picior, în prezent aflându-se în afara oricărui pericol. Actiunile violente au fost oprite, în sprijinul poliţistului care şi-a făcut datoria a intervenit si o grupă de intervenţie din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale Prahova pentru a proteja Secţia de votare pe timpul nopţii. Precizăm că agresorii au fost identificaţi, iar cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria Câmpina”, se arată în comunicatul poliţiei. Suspectul rănit se află sub pază la spital, iar un altul a fost reţinut.

