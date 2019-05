Aflat la cea de-a treia participare în galele Colosseum, sportivul timişorean Haris Ferizovic, legitimat la CS Somo Kick-Boxing, a bifat, la Arad, a 20-a victorie din carieră.

Aceasta s-a conturat târziu, după o repriză suplimentară, la sfârşitul timpului regulamentar arbitrii văzând o luptă egală între elevul lui Ludovic Somogyi şi brăileanul Teodor Mardar.

A fost prima reprezentaţie în ring a lui Ferizovic în 2019, care s-a impus la puncte în faţa mai tânărului său adversar din estul ţării.

„Meciul a fost strâns timp de trei reprize. Ştiam că adversarul meu va fi bine pregătit fizic şi că are ambiţia să câştige, dar m-am antrenat şi eu foarte bine, iar în a patra repriză l-am dominat. Am o experienţă mai bogată decât el, am ştiut să-mi dozez mai bine efortul şi am rezistat mai mult din punct de vedere fizic. Le mulţumesc sponsorilor, antrenorului Ludovic Somogyi, care a fost tot timpul alături de mine şi m-a pregătit foarte bine, precum şi lui Riu, antrenorul meu personal din Oradea, datorită căruia m-am aflat într-o formă fizică bună. Victoria o dedic bunicii mele, care îşi serbează în această săptămână ziua de naştere”, ne-a declarat Haris Ferizovic, care a strâns 20 de victorii, două egaluri şi două înfrângeri în ringul de kick-boxing.

Precedentele sale participări în puternica promoţie Colosseum au fost acasă, mai exact în sala „Constantin Jude”, şi la Bucureşti.

Un alt timişorean prezent în gala de la Arad a fost Adrian Mitu, care l-a învins la puncte pe olandezul Michael Boapeah. A fost o luptă foarte bună, tacticizată, cu lovituri puternice, din care reprezentantul oraşului de pe Bega a ieşit victorios.

În undercard a luptat şi Bogdan Takacs, coleg de club cu Haris Ferizovic, tot împotriva unui sportiv din Brăila, pe care l-a depăşit după trei reprize prin decizia arbitrilor.

„Bogdan este un sportiv tânăr, fără experienţă mare, dar care promite mult”, sună descrierea pe care i-a făcut-o antrenorul Ludovic Somogyi.

La Colosseum XII au fost prezenţi în calitate de invitaţi speciali Remy Bonjasky şi Peter Aerts, două legende ale kick-boxing-ului mondial.

Următoarele competiţii la care vor participa sportivii de la CS Somo Kick-Boxing sunt Cupa Copiilor (1 iunie, la Uricani), Gyula Fight Night (15 iunie, în Ungaria, la Gyula, unde vor urca în ring Cristian Conea, Alin Motamed şi Daniel Muţiu) şi Campionatul European pentru cadeţi şi juniori (în luna august, la Gyor, în Ungaria, unde va participa Ciprian Sofian).

Foto: Gabi Brezeanu