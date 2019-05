Fotbalul a renăscut la Bucovăţ

După mai mulţi ani de pauză, Bucovăţul a revenit, în acest sezon, pe harta fotbalistică a judeţului Timiş. Olimpia s-a înscris în vara trecută în Campionatul „Promoţie” şi a fost distribuită în seria I, unde în prezent ocupă locul al optulea, cu 27 de puncte strânse în 19 meciuri disputate (opt victorii, trei remize şi opt înfrângeri) şi golaveraj 45-49.

Cristian Ţurcanu se ocupă de organizare şi este şi finanţator, alături de Miki Viel, care are şi clubul M-box, unde face performanţă cunoscutul kickboxer timişorean Daniel Corbeanu.

În anii trecuţi, Ţurcanu a avut echipa Arsenal Bucovăţ, pe care a dus-o până în Liga a IV-a Timiş şi la care a evoluat foştii polişti Romulus Buia, Daniel Noje şi Costel Ionilă.

Olimpia este numele vechii grupări fotbalistice din comuna situată în apropiere de Timişoara, reactivată, aşadar, la începutul stagiunii în curs. În anii ’70, o profesoară s-a ocupat de echipă şi i-a dat numele său.

În prezent, antrenor-jucător este Marius Poncea, mijlocaş de meserie, ajutat de secundul Ovidiu Moroaică, care este şi căpitanul Olimpiei Bucovăţ, acesta evoluând în centrul apărării.

Preşedinte-jucător este Flavius Danciu, funcţia de vicepreşedinte este ocupată de Gabriel Meszaroş, la rândul său component al lotului de fotbalişti, iar atribuţiile de delegat le exercită Eduard Grosu.

Lotul complet este alcătuit din portarii Marian Puţoi şi Dan Şelariu şi jucătorii de câmp Ovidiu Luca, Sebastian Aenăchioaie, Gabriel Meszaroş, Mihai Bîrză, Petrişor Grosu, Adrian Cora, Gheorghe Bîrză, Flavius Drilea, Flavius Danciu, Iusztin Asztaloş, Remus Bîrză, Marius Poncea, Tudor Chiricescu, Valentin Ilaş, Daniel Bîrză, Ciprian Curălaru, Andrei Petre, Ovidiu Moroaică şi Alexandru Macedolean.

Dintre aceştia, Iusztin Asztaloş, Tudor Chiricescu, Ciprian Curălaru şi Andrei Petre au evoluat la nivelul celui de-al patrulea eşalon fotbalistic.

„Vrem să promovăm în Campionatul Judeţean Timiş, să urcăm o treaptă. Cu echipa actuală ne-am menţine acolo fără probleme. Ne vom crea condiţii pentru acest nivel, la vară vom cosmetiza baza sportivă. Mai exact, vom renova vestiarele, vom repara gardul şi vom amenaja băncile de rezerve la standarde mai înalte. Au fost aprobaţi în consiliul local, prin bunăvoinţa domnului primar şi a domnului viceprimar, banii pentru baremul arbitrilor, ni s-a oferit totodată autobuzul şcolar pentru deplasări şi am cumpărat, tot cu sprijinul consiliului local, un tractoraş pentru tuns iarba. Pe această cale doresc să le mulţumesc colegilor din consiliul local şi domnului Dorel Kovacs pentru sprijinul acordat echipei de fotbal. În ceea ce priveşte lotul echipei noastre, acesta este format, în mare parte, din fotbalişti locali. Pe lângă aceştia am adus în iarnă patru jucători care au evoluat în Divizia D. Ideea noastră a fost, de la bun început, să avem cât mai mulţi băieţi din Bucovăţ. Cel mai vârstnic suporter al nostru este Ioan Gorun, de peste 80 de ani. El a şi jucat fotbal aici în comuna noastră. Nu lipseşte de la nici un meci, chiar dacă se joacă în ploaie. Prezent de fiecare dată este şi Ioan Marcu, zis Ochiuţ, şi el un fost jucător la Bucovăţ. Cei doi sunt nelipsiţi de la meciurile noastre. Suporteri înflăcăraţi ai echipei sunt şi Ioan Agoci, fost căpitan şi organizator de competiţii la Olimpia Bucovăţ, şi fiul său Claudiu Agoci, care a jucat la Arsenal Bucovăţ”, ne-a declarat Cristian Ţurcanu.

Duminică, Olimpia Bucovăţ s-a impus cu 2-0, pe teren propriu, în faţa grupării Şoimii Pesac, a doua clasată înaintea etapei a 19-a. Cele două goluri ale întâlnirii au fost marcate de Andrei Petre.

„A fost un meci foarte frumos, am avut mai multe ocazii ca adversarii noştri. Am răzbunat înfrângerea din tur, atunci am strâns doar 11 jucători, având pe teren şi câţiva copii”, ne-a mai spus Cristian Ţurcanu.