Fără apă caldă, miercuri, până la ora 18, pentru clienții Colterm de pe mai multe străzi din Circumvalațiunii și Tipografilor.

Colterm anunță că miercuri, 24 septembrie 2025, până la ora 18:00, furnizarea apei calde de consum va fi întreruptă la PT 47, 47A, 48, 48A, 48B și 48C, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Amforei, Cetății, Labirint, Dropie, Stelelor, Timiș, Brândușei, Ghe. Lazăr, Merișor, Circumvalațiunii, Intrarea Umbrăosa, Teiului, Burebista, Aleea Ionel Perlea, Traian Novac, Tipografilor, în total 147 de branșamente.

„La finalizarea lucrărilor, apa poate prezenta fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp. Recomandăm evitarea utilizării acesteia în scopuri menajere până la limpezirea completă.

Știm că aceste întreruperi sunt neplăcute, dar ele sunt necesare pentru întreținerea rețelei și menținerea confortului abonaților COLTERM. Vă mulțumim pentru înțelegere”, transmit reprezentanții instituției.