Adolescenții nu prea mai citesc cărți.

Doar unul din zece adolescenți mai citește zilnic, arată studiul „Cum citesc adolescenții în 2025”, realizat de World Vision România.

Deși nouă din zece tineri consideră lectura importantă pentru dezvoltarea lor personală, aproape jumătate recunosc că nu au trecut nici măcar o dată prin bibliotecă în ultimele trei luni.

Rezultatele sondajului realizat de World Vision România pe un eșantion de adolescenți arată o discrepanță puternică între interesul declarat pentru lectură și obiceiurile reale.

Deși 91% dintre adolescenți spun că lectura este importantă sau foarte importantă pentru dezvoltarea lor personală, aproape jumătate (49%) recunosc că citesc mai rar decât o dată pe săptămână. Doar 8,2% citesc zilnic, iar 28,5% de câteva ori pe săptămână. Aproape 20% dintre respondenți nu citesc deloc.

Accesul la resurse rămâne un obstacol major.

Un sfert dintre adolescenți au acasă mai puțin de 10 cărți, iar peste jumătate (52,5%) nu au mers niciodată la bibliotecă în ultimele trei luni.

Deși 9 din 10 tineri declară că au acces la o bibliotecă școlară sau publică, doar 1,2% spun că o vizitează de mai multe ori pe săptămână.

În lipsa unei biblioteci funcționale, mulți își iau cărțile din librării online (50,9%) sau fizice (38,4%), dar și de la prieteni ori familie (34,8%).

Totuși, doar 18,5% își permit să cumpere cărți foarte des cu banii lor, în timp ce 27% spun că reușesc să facă acest lucru doar rareori.

Atunci când reușesc să citească, adolescenții aleg în special romane de aventură și acțiune (60,7%), fantasy și SF (43%) sau clasice (42,4%).

O parte dintre ei preferă dezvoltarea personală (25,7%), benzile desenate și manga (20,9%) ori biografiile și istoria (11,6%). Poezia atrage 10,8% dintre respondenți.

Printre titlurile care i-au impresionat în ultima vreme se numără „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu, „Idiotul” de Dostoievski, „Băiatul cu pijamale în dungi” de John Boyne, „La răscruce de vânturi” de Emily Brontë, „Atitudinea este totul” de Jeff Keller sau „Vindecarea copilului interior” de Stefanie Stahl.

Răspunsurile lor arată o combinație interesantă între literatura clasică studiată la școală și cărți de dezvoltare personală sau bestseller-uri internaționale, concluzionează autorii studiului.

Competiția pentru atenția adolescenților vine mai ales din mediul digital.

În medie, ei petrec între 2 și 3 ore pe zi pe rețele sociale precum TikTok și Instagram, în timp ce aproape o treime citesc cel mult 30 de minute pe zi.

Filmele și serialele sunt, de asemenea, o activitate zilnică pentru majoritatea, iar jocurile video atrag peste 45% dintre respondenți.

Chiar și așa, lectura nu este abandonată complet: aproape 30% dintre adolescenți citesc între 30 și 60 de minute pe zi, iar 16,7% alocă chiar una-două ore zilnic pentru o carte.

Experiența lecturii este apreciată pozitiv, dar nu întotdeauna pusă pe primul loc.

Dacă urmărirea postărilor pe social media primește o medie de 7,2 puncte din 10 ca nivel de atractivitate, filmele și serialele ajung la 7,9, iar lectura se plasează între acestea, cu o medie apropiată.

Mai mult de jumătate dintre adolescenți (59,9%) declară că preferă cărțile tipărite, în timp ce doar 11,8% citesc pe ebook-uri, iar 4,2% pe audiobook-uri.

În ceea ce privește motivația, adolescenții citesc în special din curiozitate personală (60%), dar și la recomandarea prietenilor (40%). Rețelele sociale și influencerii au, de asemenea, un rol semnificativ, fiind menționați de aproape 29% dintre respondenți.

În final, două treimi dintre adolescenți afirmă că și-ar dori să primească cărți printr-o campanie de donații – un semn că accesul rămâne bariera principală, nu lipsa dorinței de a citi.

Pentru a răspunde acestei nevoi, World Vision România și NEPI Rockcastle au lansat cea de-a cincea ediție a campaniei „Dăm aripi educației”, care își propune să ofere copiilor din mediul rural acces la cărți relevante și adaptate vârstei lor.

Din 2021 până astăzi, campania a dus mii de volume în școli din mediul rural, acolo unde pentru mulți copii acestea au fost primele cărți cu care au intrat în contact.

În perioada 23 septembrie – 23 octombrie 2025, vizitatorii librăriilor Cărturești din centrele comerciale NEPI Rockcastle participante pot alege o carte din lista pregătită special de World Vision România, pe care o duc direct librarului, la casă.

Cartea rămâne în librărie, iar World Vision România se va asigura că ajunge la copiii din școlile fără biblioteci sau cu biblioteci insuficient dotate.

Cei care preferă să se implice online pot cumpăra o carte din selecția campaniei pe https://carturesti.ro/raft/dam-aripi-educatiei-1193282 .

În plus, pentru fiecare patru cărți donate, Cărturești adaugă încă o carte pentru copii.

Lista de titluri selectate este adaptată nevoilor copiilor și adolescenților și este disponibilă și online, pe site-ul campaniei: https://worldvision.ro/implica-te/campanii/dam-aripi-educatiei/ .