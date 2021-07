Doi sportivi din vestul țării, la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Florentina Iușco (atletism) și Cosmin Gîrleanu (box) sunt cei doi hunedoreni care vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Florentina Iușco s-a născut în data de 8 aprilie 1996, la Deva. Este antrenată de Nicolae Alexe, la CNS Cetate Deva. Are un băiețel, Ianis. Florentina Costina Iuşco (25 de ani) a fost al treilea sportiv român care a obţinut biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (după înotătorul Robert Glinţă şi trăgătoarea Laura Coman) în proba de săritura în lungime. Florentina Iuşco a obţinut calificarea în vara lui 2019 la Campionatele Internaţionale ale României şi speră ca la Tokyo să atingă vârful de formă şi să depăşească pragul psihologic de 7 m, în finala probei. Este legitimată la LPS Cetate Deva, antrenată de Nicolae Alexe, deţine un SB (season best) de 6,73 m şi un PB (personal best) de 6,92 m.

Este cel mai tânăr cetățean de onoare al municipiului Deva, obținând acest titlu la 17 ani.

Împreună cu pilotul Andreea Grecu a devenit campioană mondială de tineret din anul 2018, la bob.

Cosmin Gîrleanu (cat.52 kg) – antrenor Dumitru Dorobanțu și Claudia Nechita (cat.57 kg) – antrenor Adrian Lăcătuș.

El s-a născut în data de 3 iunie 1999 la Hunedoara. Are 1.60 m și 52 de kilograme.

Cosmin a ajuns la box la 10 ani pentru că era un copil plin de energie care-și pierdea timpul prin spatele blocului și crea tot felul de probleme la școală. Mai făcuse ceva fotbal, dar nu l-a prea atras.

Părinții, foști sportivi, tatăl, luptător, iar mama, gimnastă, au hotărât să-l dea la box pentru a-și consuma energia, dar și pentru a-și ține temperamentul sub control. Și au luat cea mai bună decizie. Cosmin este acum un sportiv serios, concentrat pe ceea ce face, și este, totodată, student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Timișoara și cursant la Școala de antrenori. Boxul l-a început a Clubul Sportiv Şcolar Hunedoara, cu Ilie Captari iar acum este legitimat la Dinamo. „Acest sport m-a disciplinat, m-a învățat să fiu mai responsabil, să fiu bărbat. Un sportiv de perfomanță după părerea mea trebuie să fie disciplinat, ambițios și foarte muncitor. Degeaba ai talent dacă nu muncești și nu ești serios“, spune acum Cosmin. Dacă la 10 ani era un copil problemă, la 12 ani câștiga primul său titlu de campion național. Sportul i-a schimbat complet viața. „Acum am 13 titluri de campion național,sunt campion mondial de juniori, vicecampion european de juniori, vicecampion european Under 22, iar ultima performanță, și cea mai importantă pentru mine, este calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo“, punctează Cosmin. În paralel, și-a văzut și de școală, chiar dacă a fost destul de greu, fiind plecat mai mereu în cantonamente: „Am încercat să îmi dau silința și să mă țin de școală pentru că știu că la finalul carierei sportive trebuie să îți faci și un rost în viață. Acum sunt student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Timișoara și merg și la cursurile Școlii de antrenori“. În primul meci, Gîrleanu va boxa cu bulgarul Daniel Asenov, în data de 26 iulie, la categoria 52 de kilograme.

Le ținem pumnii celor doi! Succes, Florentina! Succes, Cosmin!

Sursa: https://newsweek.ro Sursa foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

