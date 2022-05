Demascată că a făcut cadou o parcare spitalului privat Premiere, administrația Fritz a montat la fața locului tăblițele Timpark

Cu trei săptămâni în urmă vă relatam, în exclusivitate, cum Societatea Drumuri Municipale (SDM), la comanda Primăriei Timișoara, a executat, în vara trecută, o parcare ca la carte în fața spitalului privat Premiere, din Calea Aradului.

Am scris că SDM a efectuat lucrarea fără obligatoria autorizație de construire, că realizarea conform STAS-ului a unei parcări publice fusese o obligație asumată de fostul proprietar al clădirii, iar neîndeplinirea acesteia fusese trecută sub preș de administrația de la acea vreme a Timișoarei, și v-am prezentat și strania coincidență ca municipalitatea să decidă executarea parcării publice în beneficiul practic al spitalului privat fix înainte ca soția primarului Dominic Fritz să nască acolo.

Toate aceste aspecte, însoțite de dovezi și argumente, i-au iritat la maximum pe membrii și simpatizanții USR Timiș, care, neavând cum să le combată, au făcut ceea ce știu ei mai bine: au raportat articolul la Facebook pe motiv de informații false. Evident, nu s-a obosit nimeni să și identifice informațiile false.

Pe o pagină de Facebook, am găsit, în schimb, un comentariu la articolul respectiv, făcut de un membru de seamă al USR, Mircea Vancia, “economist, antreprenor, motociclist”, conform prezentării proprii, vicepreședinte în Biroul Județean USR PLUS Timiș.

Recompensat și pentru participarea activă la montarea și demontarea corturilor electorale cu poziția de membru în Consiliul de Administrație de la SC Retim SA, fostul candidat fără succes la Senatul României, la Consiliul Județean Timiș și la președinția USR PLUS Timișoara, Mircea Vancia a ținut neapărat să se bage în seamă pe subiectul abordat în articol.

Și a produs următoarea postare: “Doar că parcarea din autorizație e alta decât ceea (n.r. – am păstrat ortografia useristului) făcută de SDM. Ceea din autorizație deja exista de când a născut soția mea în 2017. Deci o minciună de articol care combină fapte reale cu informații false. Poate înainte să scrieți acest articol era indicat să mergeți până acolo și să puneți planul pe situația din teren”.

Din păcate, domnul Vancia pare să fi citit în grabă articolul sau, dacă l-a citit pe îndelete, n-a vrut să înțeleagă ceea ce a citit. Asta pentru că noi am scris că fostul manager al clădirii a încropit o parcare în urmă cu peste un deceniu, dar nu așa cum prevedea HCLT 18/2000, lucru realizat abia în vara lui 2021 de către SDM. Noi nu am scris că parcarea improvizată a avut sau nu autorizație de construire, pentru că nu cunoșteam acest detaliu, ci am scris că parcarea modernă realizată de SDM nu a fost făcută cu autorizație de construire, lucru aflat chiar din gura managerului SDM!

Dincolo de acuzațiile fără acoperire făcute de Mircea Vancia, am constatat că nici dumnealui, nici ceilalți postaci nervoși nu s-au obosit să răspundă la întrebarea pe care am lansat-o în articol: “Cum este posibil ca pacienții spitalelor publice să fie puși să scoată bani din buzunar pentru a plăti parcarea în sistem Timpark, în timp ce pacienții și chiar angajații spitalului privat Premiere pot parca gratuit într-o parcare amenajată ca la carte de Primăria Timișoara?”.

Cine credeți că a făcut-o totuși, la câteva zile după publicarea articolului? Însăși Primăria Timișoara, care, fără să bată toba, a montat tăblițe Timpark (zona albastră) în parcarea publică din fața spitalului privat Premiere, la aproape un an de la momentul amenajării ei! Cu alte cuvinte, administrația Fritz a recunoscut tacit că articolul nostru nu a cuprins informații false, ci cât se poate de adevărate, și că primăria nu poate servi interesele firmelor private, ci interesul public.