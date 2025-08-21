Defecțiune tehnică la Colterm. Se întrerupe furnizarea apei calde pe mai multe străzi din Timișoara

Colterm anunță că, vineri, 22 august, între orele 08:00 și 17:00, va fi întreruptă furnizarea apei calde de consum la punctele termice: PT 27, PT 28, PT 29, PT 32, PT 33, PT 35, PT 36, PT 37, PT 38, PT 38A, PT 38B, PT 39, PT 40 și PT 41, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a Municipiului Timișoara.

Zone afectate sunt: Intrarea Martir Dumitru Osman, Aleea Martir Gheorghe Iosub, Aleea Amicitei, Leandrului, Aleea Arcașilor, Calea Sever Bocu, Martir Silviu Motohon, Ecoului, Perlei, Aleea Balcic, Intrarea Sunetului, Aleea Bălții, Horia Măcelariu, Intrarea Aca de Barbu, Sf. Ap Petru și Pavel, C-tin cel Mare, Martir C-tin Zăbălică, Luminița Botoc, Martir Gabriela Tako, Martir Gheorghe Nuțu Iotcovici, Silistra, Lucerna, Martir Maria Andrei, Martir A. Choroși, C-tin Rădulescu Motru, Divizia 9 Cavalerie, Olanda, Ialomița, Gheorghe Leahu, Pomiculturii, Holdelor, A. Ciupe, Lucian Georgevici, F. Liebhard, C. Davila, Galvani, arh. I. Mincu, Verde, Petre Olariu, Academician P. P. Negulescu, Ion Ionescu de la Brad, Stuparilor, Amurgului, Boemia, Răsăritului, Gheorghe Ostrogovich, Dr. Valeriu Alaci, Speranței, Aradului, Liniștei, Mart. Ion Miron, Mart. Dan Cărpin, Aleea Scurtă, Orșova, Carei, Călan, Dej, Liege, Cugir, Felix, Torontalului. Total sunt afectate 372 de branșamente.

La finalizarea lucrărilor, apa poate prezenta fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp.

Se recomandă evitarea utilizării acesteia în scopuri menajere până la limpezirea completă.