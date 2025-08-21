Jandarmii timișeni au confiscat mii de țigarete și articole pirotehnice

Nu mai puțin de 11.720 de țigarete netimbrate și 10.065 de elemente pirotehnice au fost confiscate de jandarmii timișeni în urma unei acțiuni pe linia prevenirii comerţului ilegal cu produse supuse accizării, în zona Pieţei Agroalimentare ,,Iosefin” din Timişoara.

Cadrele Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș au descoperit în delict flagrant un bărbat în vârstă de 40 de ani ce comercializa produse de tutun netimbrate.

În urma controlului, au fost descoperite nu mai puțin de 11.720 de țigarete (586 de pachete cu țigarete fără timbru fiscal) și 160 de cutii cu articole pirotehnice.

Toate aceste produse au fost ridicate în baza art. 61, alin 2 din Codul de Procedură Penală și urmează să fie predate către organele abilitate în vederea continuării cercetărilor.

Sursa foto: Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș