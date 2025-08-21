Avertizare de fenomene meteo periculoase în județul Timiș. Localitățile vizate
ISU Timiș a transmis, joi seara, că în intervalul orar 22:00 – 23:30, la nivelul județului este valabilă o atenționare meteo COD GALBEN de fenomene meteorologice periculoase.
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, averse torențiale, descărcări electrice și grindină.
Avertizarea meteo vizează și câteva localități din județul Arad.
În eventualitatea producerii unei furtuni, 𝗶̂𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿𝘂𝗽𝗲𝘁̦𝗶 𝗼𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗶̂𝗻 𝗮𝗲𝗿 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿 𝘀̦𝗶 𝗰𝗮̆𝘂𝘁𝗮𝘁̦𝗶 𝗮𝗱𝗮̆𝗽𝗼𝘀𝘁, este mesajul pompierilor timișeni.