Cutremur în Turcia: Zborurile din Istanbul, afectate.

Un cutremur s-a produs în această după-amiază în Turcia, în vestul Anatoliei. Seismul a avut o magnitudine de 5,4 pe Richter. Nu sunt raportate victime sau pagube majore.

Zborurile însă, din Istanbul, au fost perturbate, pe ambele aeroporturi, conform EFE.

Seismul cu magnitudinea de 5,4, cu epicentrul în Simav, o municipalitate cu 60.000 de locuitori din provincia Kitahya, a avut loc la ora locală 12:59 (9:59 GMT) şi a putut fi resimţit până la Istanbul, la aproximativ 200 de kilometri mai la nord.

Deşi seismul a provocat panică în regiune, nu au fost raportate victime sau răniţi, lucru ce a fost confirmat câteva ore mai târziu de Ministerul Sănătăţii din Turcia, iar presa a raportat doar pagube materiale minore, cum ar fi apariţia crăpăturilor în unele clădiri.

Cu toate acestea, senzorii au emis o alertă la Aeroportul Sabiha Gokoen, situat în partea asiatică a Istanbulului. A urmat o verificare a pistei care a forțat două aeronave să amâne aterizarea.

În mai 2011, Simav, situat la 90 de kilometri sud-vest de capitala provinciei, Kitahya, a fost epicentrul unui cutremur cu magnitudinea de 5,9, care a provocat două decese şi 100 de răniţi.

Falia geologică pe care se află Simav se extinde spre vest până la Sindirgi, pe o distanţă de 70 de kilometri, unde a avut loc pe 10 august un cutremur cu magnitudinea de 6,1, provocând un deces şi 50 de răniţi, precum şi avariind 16 clădiri, mai relatează EFE, conform Agerpres și dcnews.