Copiii de la grădinițele din Timiș învață regulile de circulație

Campania „Fii responsabil pe stradă”, derulată de Asociația E.D.I.T. în parteneriat cu Disney, Poliția Română și Ministerul Educației, se desfășoară pentru al doilea an consecutiv, pe parcursul lunii octombrie.

Anul acesta, 20.000 de copii din 200 de grădinițe din județele Timiș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Călărași, Constanța, Cluj, Dolj, Iași, Neamț, Prahova și București se vor familiariza cu regulile de circulație pentru pietoni, prin jocuri și activități de recunoaștere și înțelegere a semnificației semnelor de circulație, orientare spațială și coordonare corporală și dezvoltare a comportamentelor adecvate pe stradă.

„Anul trecut am demarat primul program de educație rutieră în grădinițe, program în care au fost implicați 18.000 de copii din 180 de unități de învățământ preșcolar din 12 județe ale țării și București. Numărul cererilor de înscriere în proiect a fost peste așteptări, motiv pentru care am decis extinderea lui în acest an școlar în alte 200 de grădinițe din țară. Copiii descoperă și își însușesc informații și deprinderi corecte de circulație pietonală cu ajutorul personajelor îndrăgite din serialul Disney Junior „Mickey și piloții de curse”, a declarat Liviu Zorilă, președintele Asociației E.D.I.T.

Programul se adresează atât preșcolarilor, cât și educatorilor și părinților. Astfel, pachetele educaționale conțin broșuri de lucru pentru educatori, pe baza cărora aceștia își pot organiza activitățile de educație rutieră la clasă, dar și broșuri cu informații și activități adaptate nivelului de înțelegere al copiilor, cu ajutorul cărora preșcolarii își pot fixa acasă cunoștințele dobândite, dar și puzzle-uri pentru activități în grupă și abțibilduri reflectorizante care să sporească vizibilitatea în trafic a copiilor.

Campania „Fii responsabil pe stradă” face parte din ,,Programul Național de Educație pentru Siguranță”, inițiat de către Asociația E.D.I.T., program ce se va desfășura în perioada 2019 – 2022