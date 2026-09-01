CNAS modernizează platforma informatică. Pacienții își vor putea vedea istoricul medical și rețetele

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a finalizat modernizarea platformei informatice, după ani în care sistemul a fost afectat de blocaje ale cardului de sănătate, probleme la validarea serviciilor medicale și întârzieri în raportări.

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a explicat, marți, în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Victoria, că problemele erau cauzate în principal de infrastructura informatică învechită. În 2023, majoritatea echipamentelor erau ajunse la finalul duratei de viață, unele aplicații nu mai aveau licențe sau actualizări, iar capacitatea de stocare și procesare era aproape de limită.

„În ultimii 20 de ani, sistemul nostru de sănătate, toți furnizorii care erau într-un fel sau altul în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, au experimentat, în mod repetat și pe perioade de timp foarte mari, sincope în funcționarea diverselor componente ale sistemului informatic. Fie se bloca celebrul card de sănătate, fie serviciile medicale nu puteau fi validate, fie nu se puteau face raportările la timp”, a declarat Moldovan.

Platforma a fost declarată în 2023 infrastructură critică națională și componentă importantă de securitate națională. Modernizarea propriu-zisă a început în 2025 și a presupus înlocuirea infrastructurii hardware, migrarea bazelor de date și optimizarea sistemului.

Proiectul este finanțat prin PNRR, cu o alocare de aproximativ 100 de milioane de euro, respectiv 493 de milioane de lei fără TVA. Potrivit lui Moldovan, până la finalizarea proiectului au fost cheltuiți 434.679.000 de lei. Astfel, a fost îndeplinit jalonul din PNRR.

Pacienții vor avea acces la istoricul medical

Una dintre principalele noutăți este portalul „Sănătatea Mea”, prin care pacienții pot vedea informațiile medicale existente în sistemul CNAS.

„Pacientul a fost spectator în acest punct de vedere în relația cu sistemul digital al Casei de Asigurări de Sănătate, deși de foarte mulți ani dosarul electronic al pacientului trebuia să devină realitate.

El se populează în continuare cu date, dar ele nu puteau să fie folosite de către pacient. Pacientul nu vedea datele care rezultau în urma consultațiilor pe care le avea în sistemul sanitar”, a spus președintele CNAS.

În portal, pacienții își pot consulta istoricul medical din ultimii 10 ani și istoricul rețetelor din ultimii cinci ani. Datele privind serviciile medicale decontate sunt actualizate în fiecare noapte, astfel încât pacientul să poată vedea în ziua următoare serviciile înregistrate până în ziua precedentă.

Pacienții pot verifica serviciile decontate în numele lor

O altă funcționalitate permite pacienților să vadă ce servicii medicale au fost raportate și decontate de CNAS în numele lor.

„Mai mult decât istoricul medical și istoricul rețetelor, pacientul va avea acces la istoricul decontărilor, în care va vizualiza fie numărul de puncte pe care medicul l-a primit ca urmare a serviciilor pe care le-a prestat pacientului, fie suma de bani pe care Casa de Asigurări de Sănătate a decontat-o medicului ca urmare a consultațiilor sau serviciilor pe care le-a prestat pacientului respectiv”, a explicat Moldovan.

Pacientul va putea astfel să verifice în portal serviciile medicale pe care le-a primit de la furnizorii aflați în relație contractuală cu CNAS.

„Pacientul vede în portalul Sănătatea Mea care sunt serviciile medicale pe care le-a primit în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate de către orice furnizor de servicii medicale”.

Rețetele și biletele de trimitere vor putea fi accesate de pe telefon

Rețetele și biletele de trimitere emise de medici vor putea fi vizualizate în portal. Astfel, pacientul va putea avea documentele medicale pe telefon și le va putea prezenta medicului.

„Pacientul se prezintă la un medic, medic de familie, medicul din ambulatorul de specialitate care eliberează o rețetă sau eliberează un bilet de trimitere. În mod automat rețeta, biletul de trimitere se va regăsi în portalul Sănătatea Mea. Pacientul va putea să meargă cu acest formular pe care îl va avea pe telefonul mobil la medicul de specialitate și va putea să îi ofere aceste date”, a declarat președintele CNAS.

Într-o etapă ulterioară, pacienții nu ar mai trebui să prezinte fizic biletul de trimitere. Pentru acest lucru este însă necesară modificarea legislației. Până atunci, documentele vor putea fi folosite atât în format electronic, cât și pe hârtie.

Programări online la medic

Portalul va permite și programări online, în prima etapă pentru furnizorii din ambulatoriul de specialitate aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate.

„Pacientul va putea să vadă în acea platformă de programări furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în prima etapă cu ambulatorul de specialitate, să selecteze furnizorul de servicii și să-și facă programarea la o dată și un interval orar care îi sunt convenabile”, a spus Moldovan.

Programarea online nu va fi obligatorie, iar pacienții vor putea folosi în continuare metodele clasice.

Cardul de sănătate va continua să fie folosit

Modernizarea platformei nu înseamnă că vechiul sistem este oprit brusc de la 1 septembrie. Noile funcționalități vor fi introduse treptat.

Cardul de sănătate va continua să funcționeze, iar în perioada următoare va putea fi utilizată și cartea electronică de identitate.

„Ca să mă exprim într-un limbaj foarte plastic, nu mai trebuie să lăsăm cardul de sănătate la doctor pentru că platforma nu mai funcționează. Din contră, nu doar că funcționează vechiul card de sănătate, dar pacientul va putea să utilizeze și carte electronică de identitate și ele vor funcționa o vreme în paralel”, a declarat Moldovan.

Potrivit acestuia, timpul de răspuns al platformei a fost redus semnificativ după înlocuirea infrastructurii și optimizarea sistemului.

„Am scăzut de zeci de ori timpii de reacție în momentul în care interoghez platforma informatică până la răspunsul pe care ți-l dă”, a afirmat președintele CNAS.

Platforma modernizată include mai multe submodule în portalul „Sănătatea Mea”, iar alte funcționalități vor fi introduse progresiv, potrivit Mediafax.