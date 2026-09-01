Incendiu la un autotren pe autostrada A1, în zona Balinț. Trafic restricționat

Un incendiu a izbucnit marți, 1 septembrie, la un autotren aflat pe autostrada A1, la kilometrul 456, în zona localității Balinț, pe sensul Timișoara – Lugoj.

Banda de urgență și banda 1 sunt închise, iar traficul se desfășoară pe banda a doua.

Restricțiile sunt estimate să fie menținute până în jurul orei 23, transmite Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP Timișoara).

Update, ISU Timiș

În jurul orei 18:15, pompierii lugojeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren, pe A1 Km 456, sensul de mers spre Deva.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, precum și o autocisternă de 30.000 l.

Un bărbat s-a autoevacuat în siguranță.

Autotrenul transporta peleți.

Sursa foto: DRDP Timișoara