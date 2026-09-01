Burlesque Matinee la Castelul Nikolici

Pe 5 septembrie, Castelul Nikolici din Rudna își deschide porțile pentru o după-amiază dedicată burlescului, cabaretului și muzicii live. În decorul unui conac construit în jurul anului 1780, publicul este invitat într-o lume inspirată de glamourul Hollywoodului clasic și de efervescența Berlinului anilor ’20.

Evenimentul este conceput și prezentat de Alice Francis, artistă de origine româno-tanzaniană, născută la Timișoara și stabilită în Germania.

Cunoscută pe scenele internaționale pentru combinația sa distinctivă de swing, jazz și muzică electronică, Alice Francis revine în Banat cu un spectacol organizat chiar în locul pe care îl numește „acasă”.

Alături de Alice Francis vor urca pe scenă Foxic Poison, Daria, Rina Burlesque, Queen Beni Mihai și Bambina Rina. Programul reunește muzică live, dans, cabaret și comedie, într-o producție creată special pentru atmosfera Castelului Nikolici.

Conacul din Rudna, monument istoric aflat la aproximativ 30 de kilometri de Timișoara, a trecut prin numeroase transformări de-a lungul celor aproape 250 de ani de existență.

Familia lui Alice Francis a cumpărat proprietatea în 2002 și a început un amplu proces de restaurare. Prin concerte și evenimente culturale, castelul este readus treptat la viață și redeschis publicului.

Porțile se deschid la ora 16, cu un welcome drink pentru invitați. Spectacolul începe la ora 18. Biletele se găsesc pe www.castelnikolici.ro.