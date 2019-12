Ce a spus deputatul Florin Tripa la ieşirea de la DNA. Are legătură cu o societate din Timișoara

Deputatul Florin Tripa a precizat că nu a fost chemat la sediul DNA în chestiunea şpăgilor de la Vama Nădlac 2, ci pentru un caz de angajare la DRDP Timişoara.

Deputatul arădean a declarat, astăzi, la ieşirea din sediul DNA Timişoara, că are calitatea de suspect de trafic de influenţă în legătură cu angajarea unei persoane la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Timişoara, informează Realitatea TV.

„Am stat la audieri circa 20 de minute. Procurorii DNA mi-au transmis că am calitatea de suspect pentru trafic de influenţă. Ei spun că am intervenit pentru angajarea unei persoane la DRDP, dar nu am legătură cu acea persoană. O cunosc, dar nici nu ştiu pe ce funcţie a fost pusă. Nu am încălcat legea niciodată, chiar am fost atent la asta, pentru că nu vreau să încalc legea”, a declarat Florin Tripa.

Sursa: Realitatea TV

newsar