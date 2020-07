Bojin se autopropune candidatul unic al stângii timișene

Titu Bojin continuă să pună presiune în PSD pentru a deveni candidatul partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, eventual sprijinit și de alte formațiuni politice.

”Așa cum am anunțat, sunt decis să îmi asum candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș la viitoarele alegeri locale. În acest sens, am purtat discuții, zilele acestea, cu reprezentanții formațiunilor de centru-stânga în ideea construirii unei alianțe electorale capabile să intre în competiție cu PNL. Din punctul meu de vedere a sosit momentul ca PSD, Pro România, ALDE, UNPR, dar și alte formațiuni politice să dialogheze deschis și transparent pentru a oferi cetățenilor o alternativă la actuala guvernare. Consider că experiența pe care o am în administrație și management de mai bine de două decenii, la care se adaugă proiectele majore finalizate atât la ABA Banat, dar și în mandatul trecut de președinte al CJT sunt argumente pentru o nouă candidatură. Am luat această decizie în urma propunerilor venite din partea unor primari, consilieri județeni și locali, dar și din zona exponenților electoratului de stânga din județ”, este mesajul postat de Titu Bojin pe o rețea de socializare.

Contactat, Alfred Simonis, președitnele PSD Timiș, nu a avut, deocamdată, o reacție în acest sens.