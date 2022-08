Bianca Drăguşanu a găsit la mall o pungă cu 10.000€ şi a sunat la Poliţie

Bianca Drăguşanu a găsit la mall, în această dimineaţă, o pungă în care se afla o sumă importantă de bani, respectiv 10.000 de euro.

Bianca Drăguşanu nu a stat pe gânduri şi a sunat la numărul de urgenţă 112. Un echipaj al Poliţiei s-a deplasat la faţa locului, respectiv la mall-ul din zona Băneasa.

În urma investigaţiilor, agenţii l-au identificat pe cel care şi-a pierdut banii.

Acesta a fost contactat şi s-a întors la mall pentru a-şi recupera banii. Bărbatul a declarat poliţiştilor că a vândut o maşină şi voia să plece în vacanţă în Italia.

Bianca Drăguşanu a povestit, într-o postare pe Instagram, cum a găsit suma de bani, în timp ce se plimba prin mall alături de o prietenă, şi cum a înapoiat-o celui care a pierdut-o.

„Mă aflu în Mall Băneasa cu prietena mea. Ne-am oprit la o cafenea să ne luăm un croissant și am găsit o pungă cu 21 de mii de euro și cu un pașaport în ea. Bineînțeles că am sunat împreună cu prietena mea la 112, am anunțat Poliția.

Au găsit persoana din pașaport, cu extrasul de cont și cu suma și au sunat-o. În momentul acesta, așteptăm ca omul să vină să își ridice banii.

Încă sunt în mall cu prietena mea și cam asta s-a întâmplat. Am început ziua drăguț, zic, nu?!”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit antena3.ro.