Bănățeni cu inimă mare au schimbat viața a cinci frăţiori crescuţi doar de mamă. Cum le mulţumeşte femeia este emoţionant

Înaintea recentelor sărbători de iarnă prezentam cazul unei tinere mame din comuna Șag, nevoită să plece din Finlanda pentru a lăsa în urmă un trecut alături de soțul care căzuse în patima alcoolului. Cosmina Cuza s-a întors în România, s-a stabilit la Șag, unde are o casă veche, și își crește singură cei cinci copii.

După apariția articolului, în sprijinul femeii au sărit mulți bănățeni cu inimă mare. O femeie care locuiește peste graniță, aflată în Timișoara în perioada sărbătorilor, a ținut să aibă o întâlnire cu Cosmina, pe care a ajutat-o financiar. Un alt timișorean s-a deplasat în Șag, oferindu-i, la rândul său, sprijin mămicii singure.

Sunt doar câteva dintre exemple. Toate acestea au făcut-o pe tânăra mamă să vadă viața cu alți ochi.

”Am fost emoționată de tot sprijinul primit, iar acest lucru m-a făcut să îmi schimb atitudinea, să ies din starea pe care am avut-o, să privesc cu optimism spre viitor și, peste câțiva ani, când mă voi pune pe picioare, să fiu și eu în stare să ajut la rândul meu alte persoane”, a spus Cosmina Cuza.

Schimbarea stării ei s-a revărsat și asupra copiilor, care au simțit optimismul ce s-a strecurat în micuța lor casă.

”I-aș lua de mână pe cei care m-au ajutat și i-aș așeza cu mine la masă”, scrie Cosmina într-o scrisoare de mulțumire adresată tuturor celor care au sprijinit-o. Ea povestește, de asemenea, ce s-a întâmplat după întâlnirea cu bănățeanca plecată peste hotare:

”Ajunsă acasă, am găsit pe masă un desen reprezentând curcubeul, pe care scria: <<TE IUBESC, mami!>>. Atunci am știut că nu voi mai fi sub puterea ceții, că drumul meu va fi ascendent, pentru că în familia noastră au intrat razele vindecătoare ale dragostei! Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, pentru că acum avem ușă nouă, pături moi și pufoase, scaune și lenjerie, alimente și un porc întreg făcut șonc și jumări”.

Iată cât de importantă este puterea pe care i-au insuflat-o acestei femei bănățenii inimoși. Această mamă trecută prin grele încercări a avut nevoie de sprijin pentru a-și putea schimba atitudinea față de viață. Desigur, copiii i-au lăsat și înainte de aceste întâmplări bilețele prin care o asigurau că o iubesc, însă necazurile din viața ei au împiedicat-o le vadă la adevărata lor valoare…