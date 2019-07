Băiat lovit cu sălbăticie şi umilit pe stradă, de alţi copii. Imaginile au ajuns pe Facebook

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violenţe, după ce un băiat a fost lovit şi umilit de mai mulţi copii cu vârste cuprinse între 11 şi 16 ani. Incidentul a fost filmat, iar mama băiatului agresat a postat imaginile pe Facebook.

Incidentul a avut loc în localitatea Cugir, din judeţul Alba, iar mama băiatului agresat a postat filmarea pe Facebook.

În imagini se vede cum băiatul, căzut pe jos, este lovit în cap şi în abdomen cu picioarele de o fată, iar după ce se ridică este lovit de aceeaşi fată, dar şi de alţi copii, cu palmele peste faţă. Cei care asistă râd şi filmează, conform mediafax.ro

„Sunt ore bune de când am primit acest video şi încă nu am avut şi probabil nu voi avea vreodată puterea sa îl privesc… Este vorba despre fiul meu R., care aseară a fost agresat, umilit şi lovit cu sălbăticie de către aceşti… Off, oare cum aş putea să îi numesc? Am reflectat îndelung şi după ce am acţionat din punct de vedere legal am decis să îl postez… S-a întâmplat în Cugir, aseară în jurul orei 21….”, a postat mama băiatului pe reţeaua de socializare.

Potrivit poliţiştilor din Alba, agresorii au fost identificaţi şi au fost chemaţi, împreună cu părinţii, la audieri.

„În cauză s-a înregistrat dosar penal cu privire la săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe. Persoanele implicate au fost identificate, sunt minori cu vârste cuprinse între 11-16 ani, iar în dimineaţa zilei de 10 iulie au fost invitaţi la sediul Poliţiei Cugir, împreună cu părinţii pentru audieri”, au transmis reprezentanţii IPJ Alba.