Ape tot mai tulburi la AEM Timişoara, cândva un colos al economiei românești

Compania AEM SA Timişoara, producătoare de contoare de curent electric și gaze naturale, cea mai mare de profil din țară, se confruntă cu dificultăți financiare acute, fiind în pragul declarării falimentului. Potrivit surselor, furnizorul de energie electrică al companiei, Electric Planners, a depus oficial solicitarea de intrare în insolvență, acuzând neachitarea facturilor în valoare totală de aproximativ 303.000 de lei, informează Profit.ro.

″(…) în temeiul prevederilor (…) din legea nr.85/2014, care statuează că judecătorul-sindic va decide intrarea în faliment daca planul propus de debitoare nu a fost acceptat (de către creditori – n.r.), solicităm instanței să dispună deschiderea procedurii falimentului debitoarei AEM SA și numirea consorțiului EXPERT SPRL – CITR SPRL în calitate de lichidator judiciar (…)″, se arată într-un document al administratorilor.

În același timp, condorm sursei, situația datoriilor totale ale AEM SA este extrem de dificilă, totalizând peste 356 de milioane de lei, cu o parte semnificativă, mai exact peste 143 de milioane de lei, restantă către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). De asemenea, banca de stat Exim Banca Românească (fostul EximBank) are de recuperat circa 108 milioane de lei de la companie.

Sursa foto: aem.ro