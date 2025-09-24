Nu ne mai facem bine... Timişoara, de nerecunoscut!

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului continuă acţiunile pentru identificarea celor care aruncă gunoaie şi tot felul de deşeuri pe domeniul public al Timişoarei.

Doar în ultimele două luni, lucrătorii PLT au aplicat aproape 130 de sancțiuni contravenționale, în valoare de o jumătate de milion de lei.

Spre exemplu, un timișorean care a fost surprins abandonând mai mulți saci cu deșeuri textile la intersecția Străzile Pictor Theodor Aman cu Radu de la Afumați a fost sancționat cu 40.000 de lei, conform OUG 92/2021.

Un alt bărbat care a abandonat dintr-o mașină o cantitate considerabilă de moloz și obiecte sanitare pe Str. Mile Cărpenișan a fost sancționat conform aceluiași act normativ cu suma de 45.000 lei.

O societate comercială care a abandonat deșeuri provenite din activitatea desfășurată la punctul de lucru din Piața Victoriei nr. 1 pe Str. N. Lenau, spre Piața Huniade, a fost sancționată cu 50.000 de lei, la fel și o firmă cu sediul în București care nu a respectat prevederea referitoare la gestionarea deșeurilor, pe șantierul aflat pe Str. Învățătorului nr. 2.

„Problema abandonului de deșeuri pe domeniul public, gestionarea necorespunzătoare, amestecarea acestora, precum și cazurile în care unele persoane apelează la operatori neautorizați pentru a preda deșeurile produse, dar și a celor care preiau deșeuri pe care ulterior le transportă pe terenuri virane rămâne în atenția polițiștilor locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului. Cetățenii care observă astfel de cazuri le pot semnala la numerele de telefon ale Dispeceratului Poliției Locale – 0256.968, 0256.246.112 sau pe adresa de email [email protected]„, a transmis Poliţia Locală Timişoara.