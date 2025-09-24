Anunț privind vânzarea de bunuri mobile – Autoutilitară marca Volkswagen.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 22.10.2025 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU, licitaţia urmatoarelor bunuri mobile proprietate a S.C. NP PROJECT DESIGN S.R.L.

Conform anunţului de vânzare nr. 16802/16.09.2025-licitatia a IV a

AUTOUTILITARĂ marca VOLKSWAGEN model SHARAN nr. Inmatriculare TM 39 NPP, an. fab. 1999, MOTORINĂ, CULOARE NEGRU – preţ pornire licitaţie 2.924 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .