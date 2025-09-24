Percheziţii la Timişoara: poliţiştii au găsit săbii, articole pirotehnice şi o grenadă

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au efectuat două, miercuri – 24 septembrie, percheziții în două imobile, din municipiul Timișoara, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea unor infracțiuni privind regimul armelor, munițiilor și al articolelor pirotehnice.

În urma perchezițiilor au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, două săbii cu lungimea de aproximativ 60 cm, 14 articole pirotehnice din categoria F2, precum și o grenadă funcțională, cu încărcătură activă. Din acest motiv, la fața locului a fost solicitat un echipaj din cadrul I.S.U. Banat, care s-a ocupat de ridicarea, manipularea și expertizarea grenadei, aceasta făcând parte din categoria armelor și munițiilor interzise.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și deținerea articolelor pirotehnice din categoria F2, fără drept, în vederea dispunerii măsurilor legale, a transmis IPJ Timiş.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul Poliției Municipiului Timișoara, Serviciului Criminalistic și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Glad Voievod” Timișoara.