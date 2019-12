5 tradiții neobișnuite de Crăciun. Cum își petrec oamenii sărbătorile pe Glob

Fiecare cultură are propriile tradiții de sărbătorile de iarnă și unele dintre ele pot fi considerate neobișnuite față de obiceiurile pe care le știm deja, scrie CNN.

De la animale de paie imense, la lenjerie norocoasa, iata unele traditii neobisnuite de sarbatori:

Capre din paie

In anumite parti din Scandinavia, oamenii folosesc globuri si ornamente in forma de capra in apropierea sarbatorilor de iarna. In unele orase si sate, sunt construite capre imense din paie si alte materiale inflamabile, pentru a putea fi arse.

Ascunderea maturilor

In Norvegia, oamenii ascund maturile in Ajunul Craciunului pentru a nu putea fi furate de vrajitoare si spirite malefice.

Lenjerie norocoasa

Obiceiul de a purta lenjerie rosie de sarbatori se poate observa mai ales in Italia, Spania si parti din America Centrala, insa a fost adoptat pe alocuri si in Romania. In orasul Font de la Figuera, Spania, traditia merge pana in punctul in care oamenii ies doar in lenjeria rosie pe strada, in frig, de Anul Nou.

Pisica de Yule

Traditia spune ca cei ce si-au terminat treburile inainte de Craciun trebuie sa primeasca haine noi, iar cei lenesi nu primesc nimic. Jólakötturinn, asa cum e numita in Islanda, e traditia unei pisici imense, cat o casa, ce ii mananca pe cei ce nu au primit haine noi in Ajun de Craciun.

Legenda lui Krampus

In Germania, Austria, Croatia si alte tari din Europa, unii barbati se imbraca precum Krampus – un spirit malefic – si merg pe strada, speriind copiii sa se poarte frumos, scrie CNN.

