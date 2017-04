Un vis mult prea îndepărtat pentru o comună din Timiş

În materie de utilități, într-o comună timișeană, alimentarea cu apă potabilă este, de fapt, cam singura, dar încă nu pot beneficia de ea chiar toate cele șase sate componente. Astfel, rețelele sunt finalizate doar în localitatea de reședință a unității administrative și în satul Hitiaș, aparţinător comunei în cauză, Racoviţa.

Apa este distribuită de la uzina din Hitiaș, care alimentează, de asemenea, și Buziașul și Bacova. Pentru înființarea rețelei la Sârbova, lucrările vor începe în acest an, licitația de execuție fiind adjudecată. Se speră ca tot în acest an, o investiție similară să demareze și în satul Drăgoiești, care are circa 200 de locuitori.

Deocamdată, în această așezare a fost realizată o aducțiune pentru a fi montată o cișmea stradală, de la care localnicii să se aprovizioneze cu apă. Pentru satul Căpăt, veștile nu sunt prea bune, pentru că înființarea sistemului de alimentare cu apă s-a poticnit la avizul Căilor Ferate, rețeaua trebuind să subtraverseze linia de tren. S-a încercat în acest sat forarea unui puț, dar rezultatul nu a fost cel scontat, alimentarea cu apă urmând să se facă tot din sursa amintită.

Cât despre canalizare, primarul Ioan Nanu a declarat că „nici nu se poate vorbi”. Motivul ar fi că nu sunt finanțate astfel de proiecte în localități sub 2.000 de locuitori. Totuși, administrația publică încearcă toate variantele posibile, respectiv a devenit, alături de alte 12 primării, membră în asociația intercomunitară de apă-canal, dar în același timp cochetează și cu operatorul regional Aquatim.

Oricum, în acest moment, la Racovița, introducerea canalizării pare încă un vis mult prea îndepărtat…