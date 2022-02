Un şofer român de TIR a provocat pagube de aproape 85.000 de euro într-o benzinărie din Germania

Un şofer român de TIR a provocat pagubeimportante: Bărbatul de 49 de ani a încercat să îşi alimenteze camionul cu remorcă la o benzinărie Metro din orașul german Kassel, landul Hessen.

Doar că şoferul nu a luat în calcul faptul că remorca are aproximativ patru metri şi că nu poate încăpea sub acoperişul benzinăriei. Aşa că TIR-ul a rămas blocat sub acoperiş.

Incidentul a avut loc în jurul orei 18.15, informează hna.de. Din fericire, alimentarea cu combustibil a benzinăriei nu a fost deteriorată.

Ca măsură de precauţie, pompele de combustibil au fost oprite. Oamenii legii încearcă acum să stabilească dacă românul nu a văzut semnele de avertizare ce arătau înălțimea maximă permisă de 3,50 metri sau a apreciat greșit înălțimea propriului vehicul.

sursa. observator.tv