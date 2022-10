Queen a lansat o piesă pierdută, înregistrată cu Freddie Mercury acum mai bine de 30 de ani (VIDEO)

Queen a lansat o piesă pierdută, înregistrată împreună cu Freddie Mercury în urmă cu mai bine de 30 de ani. Înregistrată iniţial în 1988, în timpul sesiunilor trupei britanice pentru cel de-al 13-lea album, The Miracle, piesa Face It Alone nu a fost inclusă în versiunea finală și a fost uitată.

Cântecul a fost redescoperit atunci când echipa de producţie şi arhivă a trupei Queen a început să lucreze pentru o viitoare reeditare a albumului, care va include, de asemenea, unele dintre conversaţiile trupei în studiourile din Londra şi Montreux, Elveţia, scrie Sky News.

Aceasta este prima piesă nouă a grupului rock cu Freddie Mercury în mai bine de opt ani, după albumul Queen Forever din 2014, care a inclus trei piese inedite cu cântăreţul – Let Me In Your Heart Again, Love Kills şi There Must Be More To Life Than This.

„Sunt fericit că echipa noastră a reuşit să găsească această piesă”, a declarat Brian May, chitaristul trupei: „După atâţia ani, este minunat să ne auzim toţi patru… lucrând în studio la o idee de cântec grozavă care nu a fost niciodată finalizată… până acum”.