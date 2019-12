Placa memorială semnată de Trump, dezvelită în Piaţa Libertăţii

„Această placă este dedicată, spre eternă amintire, eroicilor locuitori ai Timişoarei şi martirilor care au pierit în urmă cu 30 de ani luptând pentru libertate, democraţie şi drepturile omului, în Decembrie 1989. Dumnezeu să le binecuvânteze memoria! Dumnezeu să binecuvânteze poporul român! Donald J. Trump, Preşedintele Statelor Unite ale Americii. Dezvelită de către E. S. Adrian Zuckerman, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România” stă scris, începând de vineri, pe clădirea fostei garnizoane din Pliaţa Libertăţii din Timişoara.

Placa memorială semnată de preşedintele SUA, în onoarea timişorenilor care au declanşat Revoluţia ce avea să pună capăt regimului comunist din ţara noastră, a fost inaugurată, după un scurt ceremonial la care au luat parte Excelenţa Sa Adrian Zuckerman, ambasadorul american care de scurt timp şi-a început misiunea diplomatică la Bucureşti, primarul Timişoarei, Nicolae Robu, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin-Ionel Dobra şi alte oficialităţi. Imnurile naţionale ale Satelor Unite şi României au răsunat, înainte de discursurile lui Nicolae Robu şi ES Adrian Zuckerman.

„Când am părăsit țara, în 1965, o Românie democratică era un vis îndepărtat, care speram să se împlinească, dar nu credeam atunci că-l voi vedea în viaţa mea. Astăzi sunt într-o Românie eliberată şi fără comunism. Amintirile acestui regim sunt gravate în sufletul meu. La fel ca dumneavoastră, port şi eu cicatricile lăsate de comunism şi, la fel ca dumneavoastră, cunosc şi eu libertatea şi puterea democraţiei. Am numai umilinţă în faţa curajului bărbaţilor şi femeilor care au ieşit în stradă cu curaj, marcaţi de frică şi teroare, lipsuri, umilinţe, abuzuri şi dispreţ faţă de lege şi drepturile fundamentale ale fiinţei umane.

Este un miracol pentru mine că România şi poporul român au reuşit să se elibereze de povara comunismului”, a spus ambasadorul american, care a accentuat, în cuvântarea sa, atât loialitatea României faţă de parteneriatul politico-militar cu SUA, cât şi progresele mari reuşite în cele trei decenii de regim democratic, dar a atras atenţia şi asupra luptei cu corupţia care trebuie să continue în ţara noastră. Diplomatul american a dezvelit placa memorială împreună cu primarul Nicolae Robu. De asemenea, mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, a participat la sfinţirea inscripţiei.

Despre ambasadorul Zuckerman trebuie spus că s-a născut şi a copilărit până la vârsta de zece ani în România, apoi a emigrat, împreună cu familia, în Statele Unite ale Americii. Vorbeşte fluent limba română. Implicat activ în iniţiative filantropice şi educaţionale, noul ambasador a fost membru al consiliului de administraţie al Kids Corp., organizaţie non-profit care îi sprijină pe copiii defavorizaţi din Newark, New Jersey, şi a fost membru al consiliului absolvenţilor New York Law School. La Massachusetts Institute of Technology (MIT), Adrian Zuckerman a obţinut o diplomă de licenţă în ştiinţele vieţii şi o licenţă de la Sloan School of Management a MIT. El a obţinut, totodată, o diplomă în drept de la New York Law School.

Dezveliriea plăcii memoriale prin care Donald Trump onorează meritul Timişoarei de a se ridica împotriva tiraniei comuniste nu a avut loc întâmplător vineri, la exact trei decenii de când Capitala Banatului se proclama oraş liber. La 20 decembrie 1989, coloane cu zeci de mii de muncitori au părăsit întreprinderile și s-au îndreaptat spre centrul Timișoarei, reunindu-se cu marea masă de tineri revoluţionari. Piaţa Operei, devenită ulterior Victoriei, s-a umplut atunci până la refuz de timişoreni. Manifestanții au înființat Frontul Democratic Român, militarii s-au retras în cazărmi, iar armata, în cea mai mare parte a sa, a fraternizat cu protestatarii. Autoritățile comuniste, centrale și locale, nu-și mai exercitau de facto autoritatea asupra Timişoarei, începând cu 20 Decembrie 1989.

Tot astăzi, la amiază, sirenele au suntat, timp de trei minute, aniversând dobândirea de către Timişoara a statutului de oraş liber de comunism. O şedinţă festivă, organizată de Asociaţia Frontul Democrat Român, Asociaţia „Frăţie, Egalitate, Colaborare, Cooperare”, împreună cu primăria, a avut loc tot ieri, la Opera Română din Timişoara. Seara, în Piaţa Victoriei, în cadrul Rock for Revolution, au susţinut recitaluri trupele Cargo, Phoenix, Pro Musica şi Sonatic.

Contactează autorul la: [email protected]