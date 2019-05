Nori Mammatus în vestul țării. Imaginile spectaculoase au fost surprinse de fotografi

Imagini spectaculoase surprinse, ieri, deasupra municipiul Brad. Doi fotografi hunedoreni au avut ocazia de a vedea și a surprinde pe cer nori neobişnuiţi, uimitori, care au acoperit cea mai mare parte a oraşului.

Se pare că aceşti nori misterioşi sunt cunoscuţi sub numele de „Mammatus”, ceea ce se în limba noastră înseamnă nori în formă de uger.

De obicei, acestea sunt foarte rari în natură şi se întâlnesc, în principal, în zonele tropicale, deoarece formarea lor este asociată cu ciclonii tropicali.



De regulă, norii Mammatus se păstrează în cer timp de câteva minute sau ore.

Ulterior, acestea se dizolvă treptat în aer cu o furtuna cu fulgere care se stinge.

„Mammatus, cunoscut si ca mammatocumulus (cu sensul de “nor mamar” sau “nor-san”), este un termen meteorologic aplicat unui model celular de pungi suspendate dedesubtul bazei unui nor. Numele mammatus este derivat din latinescul mamma (care inseamna “uger” sau “piept”). Apare in zonele cu clima tropicala, dar si in cele cu clima temperata, indicand ploi abundente cu picaturi mari”, potrivit Wikipedia.

„Pentru ca un mammatus sa se formeze aerul care coboara intr-un nor trebuie sa fie mai rece decat aerul care il inconjoara.

In plus, trebuie sa aiba un continut mare de apa sau gheata. Norii mammatus nu sunt un indicator clar al faptului ca o tornada este pe cale sa se formeze, desi cultura populara ii asociaza cu acest fenomen. De asemenea, nu sunt un indicator al fenomenelor meteorologice severe, chiar daca sunt insotiti deseori de furtuni cu descarcari electrice.

In esenta, sunt nori rasturnati”, scrie si accuweather.com.