Noi precizări ale ministrului Educației despre începerea școlii: Până la 7 septembrie, m-aș hazarda să spun care e scenariul

O decizie privind modul în care vor fi reluate cursurile nu va fi luată până pe 7 septembrie când DSP-urile trebuie să facă analiza epidemiologică. „Până la 7 septembrie, m-aș hazarda să spun care e scenariul, de asta am descentralizat decizia. Depinde de situația epidemiologică de la o localitate la alta”, a spus ministrul Educației, Monica Anisie, la B1 TV.

„Trebuie să fim sinceri: sunt părinți care cred că trebuie să amânăm începerea anului școlar. Noi am făcut un anunț. E pregătit deja documentul prin care începerea anului e prevăzută pentru 14 septembrie. A fost aprobat ordinul comun cu Ministerul Sănătății. Acolo e prevăzut și un calendar. Pe 7 septembrie, DSP-urile analizează situația epidemiologică. În funcție de aceasta, dar și de specificul școlii, consiliile de administrație din școli fac o propunere către Inspectoratele școlare, iar în comitetele pentru situații de urgență se decide, în funcție de scenarii. Unde situația e gravă, se poate face în sistem online.

Deocamdată trebuie să avem o situație epidemiologică anunțată la nivel național. Până atunci, putem doar realiza aceste documente prin care pregătim școala pentru toate scenariile. Trebuie să ne uităm și la situația în care se află copiii. Trebuie să ne asumăm toți o responsabilitate.

Până la 7 septembrie, m-aș hazarda să spun care e scenariul, de asta am descentralizat decizia. Depinde de situația epidemiologică de la o localitate la alta Uitați-vă la celelalte state UE, care au luat decizii similare. Trebuie să analizăm situația epidemiologică, să nu-i expunem pe copii, dar trebuie să privim și specificul școlii: are spațiile necesare pentru distanțarea fizică de un metru? Are separatoare, dacă nu există posibilitatea distanțării? Are dezinfectant, măști, resurse? Acestea sunt asigurate de autoritățile locale.

Eu am avut discuții cu primari, cu prefecți, cu directori de școli. La Ministerul Educației s-a lucrat intens și suntem în contact cu inspectorii școlari generali, care au sarcina de a fi în contact direct cu profesorii și elevii, așa încât să știm care e gradul de pregătire pentru începutul de a școlar Din raportările primite până acum, circa 80% din unitățile de învățământ sunt pregătite: au dezinfectant, au măști”.

