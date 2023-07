Medicul unui azil de bătrâni de lângă Timișoara a fost acuzat de ucidere din culpă, iar dosarul clasat de două ori de procurori a fost redeschis de judecători

O timișoreancă stabilită în Marea Britanie așteaptă de șapte ani să i se facă dreptate. În 28 septembrie 2016, am publicat articolul intitulat “Moarte suspectă într-un cămin de bătrâni de lângă Timişoara. O femeie acuză de ucidere din culpă conducerea azilului în care și-a internat părintele: <Tata a decedat după atâta tortură și neglijență!>”, am continuat, în 7 februarie 2017, cu un nou episod – “Tărăgănare suspectă în rezolvarea unui dosar ce conţine acuzaţia de ucidere din culpă”, iar în 17 septembrie 2019 scriam că “Un timișorean a murit cu zile într-un azil de bătrâni, iar procurorii n-au găsit nici după trei ani vinovatul”.

Nu l-au găsit nici în ziua de astăzi, ba chiar au și clasat dosarul. Și nu o dată, ci de două ori, dar în ambele rânduri, ordonanțele de clasare semnate de procurorul de caz și girate de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara au fost desființate în instanța de judecată, iar anchetatorii retrimiși la treabă.

“Profesioniștii” din parchetul local au primit temă de casă

Astfel, în 13 iulie 2022, judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea formulată de petenta Nausica Deal, fiica bătrânului decedat în condiții suspecte la Casa Samiha din Moșnița Nouă, Ioan Ciulănescu, împotriva ordonanței de clasare prin care cei trei acuzați – Tarik Al Samnah (medic la Casa Samiha), Dana Petruț (soția medicului respectiv, angajată a aceluiași centru de îngrijire) și Adalbert Ștefan Eros (președintele Asociației Casa Samiha) – au fost scoși basma curată de procurorul de caz.

Ca o paranteză, trebuie să vă reamintim ceea ce v-am relatat într-unul dintre articolele precedente avându-l ca protagonist pe medicul Tarik Al Samnah și anume că, la nici două luni de la plângerea penală depusă în septembrie 2016 de Nausica Deal, doctorul în cauză a pus punct activității de la Casa Samiha din Moșnița Nouă și a înființat un nou azil de bătrâni, Casa Nur, în comuna Dumbrăvița.

Revenind la hotărârea pronunțată anul trecut, vă informăm că judecătorul le-a trasat sarcini procurorului de caz și polițiștilor implicați în dosar. În primul rând, aceștia au primit sarcina de a solicita Asociației Casa Samiha din comuna Moșnița Nouă “să comunice regulamentul de ordine interioară al asociației și atribuțiile celorlalte persoane care desfășurau activități în ceea ce privește supravegherea și îngrijirea <membrilor cotizanți> pentru a se stabili dacă raportat la situația medicală a numitului Ciulănescu Ioan, astfel cum a fost descrisă în raportul de nouă expertiză medico-legală nr. (…) emis de IML Timișoara, respectiv <imposibilitatea de a se deplasa> în urma unei căzături, erau persoane care aveau obligația de a sesiza serviciul 112 sau de a solicita serviciile unui medic specialist”.

În al doilea rând, organele de cercetare penală urma să solicite Asociației Samiha comunicarea “dosarului medical al lui Ioan Ciulănescu și orice alte înscrisuri din care să reiasă modalitatea în care după data de 25.07.2016 a fost asigurată asistența medicală primară și modalitatea în care a fost asigurat primul ajutor în caz de urgență medicală cu privire la acesta, precum și înscrisuri din care să reiasă tratamentul prescris, medicul care a prescris acest tratament și dacă acest tratament a fost efectiv administrat”.

În al treilea rând, polițiștii și procurorul de caz aveau de solicitat efectuarea unui supliment la raportul de nouă expertiză medico-legală emis în 2019 de IML Timișoara “pentru a se stabili dacă în activitatea de asigurare a asistenței medicale primare numitului Ciulănescu Ioan după traumatismul prin cădere din data de 30.07.2016 (data declarată de martori, în condițiile în care IML Timișoara a apreciat că echimozele produse prin căderea care a determinat fractura de col femural pot avea o vechime de doar 3-7 zile), conform pregătirii, în limitele competenței profesionale și cu respectarea Codului de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România și a celorlalte obligații profesionale prevăzute de lege, medicul Al Samnah Tarik avea posibilitatea să constate că este posibil ca numitul Ciulănescu Ioan să fi suferit o fractură de col femural sau o altă leziune osoasă (în principal la nivelul membrelor inferioare) în urma căderii din data de 30.07.2016”.

În caz afirmativ, aceleași organe de cercetare penală urma să stabilească dacă “medicul Al Samnah Tarik avea obligația să menționeze acest lucru în fișa de observație a pacientului, precum și obligația să solicite efectuarea unui consult ortopedic sau a unui alt consult de specialitate”.

De asemenea, judecătorul de camera preliminară le-a cerut polițiștilor și procurorului de caz să stabilească “dacă în urma efectuării unui consult ortopedic sau a unui alt consult de specialitate adecvat în cazul numitului Ciulănescu Ioan ar fi putut fi evitată bronhopneumonia urmată de șoc septic”.

Încă o sarcină trasată anchetatorilor a fost aceea de a verifica “dacă tratamentul aplicat de medicul Al Samnah Tarik a fost adecvat, raportat la situația medicală a pacientului, dacă acest tratament a avut vreo influență în ceea ce privește mecanismul de producere a șocului septic”, iar în caz afirmativ urma să se menționeze în ce a constat respectiva influență.

În final, instanța a stabilit că “vor fi analizate și soluționate solicitările de probatoriu concludente și utile ale petentei în susținerea plângerii, raportat și la elementele noi care vor apărea pe parcursul administrării probatoriului sus-menționat și se vor efectua orice alte acte care se impun pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei”.

Lăsând la o parte faptul că sarcinile impuse de judecătorul de cameră preliminară fac parte din ABC-ul meseriei unui anchetator, așa că procurorii și polițiștii nu aveau de ce să aștepte șase ani pentru a-și face treaba, constatăm că “aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei” nu s-au aflat niciodată printre prioritățile organelor de cercetare penală care au instrumentat acest dosar. Dimpotrivă, tergiversarea și mușamalizarea în vederea împlinirii termenului de prescripție pentru infracțiunea presupusă a fi fost comisă par să fi fost cuvintele de ordine în Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara…

“După o cercetare de aproape 7 ani, avem mult mai multe întrebări decât răspunsuri”

Nu de alta, dar în 28 februarie 2023, procurorul de caz a dispus din nou clasarea cauzei față de medicul Tarik Al Samnah, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă prevăzute și pedepsite de art. 192, alin. 1 Cod penal, din cauza intervenirii prescripției răspunderii penale.

Fiica bătrânului decedat în condiții suspecte la azilul de bătrâni din Moșnița Nouă nu a depus nici de această dată armele și a contraatacat printr-o nouă plângere depusă la Judecătoria Timișoara, în care a susținut că încadrarea juridică a infracțiunii ar fi trebuit să se circumscrie alineatului 2 al articolului 192, care sună așa: “Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni”.

Cu alte cuvinte, nu era vorba de o simplă ucidere din culpă, ci de una comisă în exercițiul unei profesii sau meserii, cum este și cea de medic a persoanei acuzate, Tarik Al Samnah. Sigur, fapta prevăzută la alineatul 2 al articolului 192 Cod penal nu intră deocamdată sub incidența prescripției (aşa cum s-a întâmplat în cazul celorlalte două persoane reclamate de fiica bătrânului decedat), dar la cum se mișcă organele de cercetare penală…

Am intrat în posesia plângerii înaintate Judecătoriei Timișoara de către doamna Nausica Deal și vom reda, în continuare, un fragment semnificativ din aceasta:

“După o cercetare de aproape 7 ani (!!!) ani am ajuns în situația de a avea mult mai multe întrebări decât răspunsuri. Consider prin urmare ca ordonanța de clasare a acestei plângeri este dovada unei lipse de interes și superficialități care nu au ce căuta într-un dosar care trebuia să cerceteze modul în care a murit un om după suferințe cumplite! Consider astfel că extrem de ușor și fără o motivare pertinentă s-a dispus clasarea cauzei neţinând cont de probele din dosar, dându-le o interpretare subiectivă, favorizându-i astfel pe făptuitori.

Organul de cercetare penală a avut la îndemână toate elementele pentru o cercetare penală temeinică, expertize medico-legale precum și alte probe, dar a ales să claseze cauza folosind doar pasaje care nu au niciun raționament! De altfel, expertiza medico-legală constată fără echivoc diagnosticul la decesul tatălui meu, adică moartea a fost violentă și s-a datorat șocului septic survenit în evoluția fracturii de col femural stâng și cavitate acetabulară. Aceasta dovedește încă o dată și confirmă ceea ce am afirmat în plângerea inițială!

Din aceste concluzii medicale ale expertului se desprinde în mod clar culpa medicului care trebuia și putea să apeleze la un consult de specialitate ortopedie care, probabil, ar fi salvat viața pacientului. Un fapt extrem de revoltător este acela că organul de cercetare penală reține afirmația acestui medic că pacientul era vizitat destul de des de nepotul acestuia care ar fi trebuit să-l ducă la spital… Absolut penibil! Adică eu am internat un bătrân într-un centru pentru persoane vârstnice, plătesc ca să fie îngrijit de un medic… și tot eu am obligația de a-i cunoaște și rezolva problemele medicale?!

Pe de altă parte, organul de cercetare penală trage concluzii fără nici un suport real sau medical, se contrazice în afirmații pripite, în sensul în care, deși cauza decesului este clară și rezultă din raportul de expertiză, culmea, ne spune că pacientul nu ar fi putut să se deplaseze cu fractură de col femural… Ridicol! Mai mult, din constatarea medico-legală reiese clar faptul că, între fractura de col femural și deces există o legătură de cauzalitate, adică o complicație infecțioasă- bronhopneumonie, urmată de șoc septic. Iar concluzia este una și mai clară… expertul apreciază că era adecvat un consult ortopedic. În opinia noastră, în urma rapoartelor de expertiză se impune punerea în mișcare a acțiunii penale față de medicul sus-numit și trimiterea acestuia în judecată pentru infracțiunea de ucidere din culpă prevăzută și pedepsită de art. 192, alin. 2 Cod penal”.

În urmă cu o lună, în 15 iunie 2023, Judecătoria Timișoara a desființat ordonanța de clasare nr. 739/P/2018 din data de 24.02.2023 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara și a trimis cauza procurorului “în vederea completării urmăririi penale şi punerii în mişcare a acţiunii penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 2 Cod penal de către intimatul Tarik Al Samnah”.