„Leii” aşteaptă cu nerăbdare startul noului sezon. Un nou căpitan şi un nou echipament

„Leii” din Banat s-au înfățișat ieri în fața presei, prezentând noutățile din viața echipei și abordând totodată subiecte arzătoare precum startul în noul sezon, reprogramat de curând din cauza situației epidemiologice actuale.

Noul căpitan al grupării SCM Timișoara este americanul Sherwood Brown, jucător aflat la al treilea sezon în alb-violet, iar vicecăpitani au fost desemnați Alexandru Olah și Milos Komatina.

Totodată, a fost prezentat echipamentul cu care SCM Timișoara va aborda următoarea stagiune baschetbalistică.

„Nu dorim să vorbim despre un singur obiectiv, ci despre toate. Sigur că vrem să ne batem pentru locuri cât mai sus în competițiile de seniori. Campionatul românesc este unul tot mai puternic, se află probabil în primele 10-12 din România, iar play-off-ul reprezintă un obiectiv îndrăzneț. S-a schimbat mult optica și în ceea ce privește dezvoltarea baschetului juvenil. Avem două grupe de juniori aflate pe certificatul de identitate sportivă al SCM-ului. Am încheiat un acord de colaborare cu MP Sport, un club privat, dar acesta nu prevede ca acești copii să joace cu dublă legitimare. Am început colaborarea cu ei prin campul organizat la începutul acestei luni la Timișoara. Nu știm în acest moment dacă vom juca etape săptămânale sau dacă vom juca în cadrul unor turnee undeva în țară. Este posibil să nu avem nici un meci la Timișoara pe toată durata sezonului următor. Toți dorim să jucăm în fața publicului timișorean cât mai repede posibil. Într-o discuție între președinții de cluburi s-a ajuns la concluzia că dacă trebuie să se deplaseze multe echipe într-un oraș ar fi de preferat să fie un oraș care are cel puțin două săli la dispoziție. Posibil să fie totul pe un teren neutru. Datele inițiale nu mai sunt valabile. Nu mai începem în 3 și, respectiv, în 7 octombrie. Se va începe cu Cupa României, care va debuta probabil în 15 sau în 17 octombrie. Știm cu siguranță că Focșani nu va participa în Cupa României, întrucât nu poate îndeplini cerințele impuse de ministerul sănătății împreună cu ministerul sportului. O carantină de 14 zile este un lucru dureros pentru întregul sport românesc, mai ales că noi facem parte din categoria sporturilor de sală. În octombrie va fi un prim turneu la Cupa României, cu un număr mic de zile. Ne vor afecta multe lucruri, însă nu doar pe noi, ci pe toate echipele. Este greu fără contact la antrenamente. Sper să apară un regulament care să ne ajute să disputăm câteva amicale. Vom căuta o soluție cu ajutorul căreia să putem să jucăm amicale, măcar patru sau cinci, posibil și în altă țară”, a punctat managerul-antrenor Dragan Petricevici.

„Mă bucur că mi s-a oferit șansa să joc din nou pentru Timișoara. Cred că avem o echipă competitivă, suntem foarte încântați că vom începe un nou sezon, vrem să vedem la ce nivel ne aflăm comparativ cu adversarele noastre”, a precizat, la rândul său, noul căpitan al grupării SCM Timișoara, Sherwood Brown.

Alexandru Olah, un produs al baschetului timișorean revenit în orașul natal după zece ani petrecuți în străinătate, a spus următoarele: „Mă bucur foarte mult să mă întorc acasă după zece ani în care am fost plecat în străinătate. Mă bucur că voi reprezenta din nou orașul meu, Timișoara. Nu am mai avut o pauză atât de lungă până acum. A fost o perioadă dificilă, am stat în Spania fără să ies din apartament. Suntem pregătiți pentru ce va urma. Credem că totul va fi bine și că vom putea începe competiția. Rămâne de văzut cum se va desfășura campionatul”.

„Mă bucur că m-am întors la Timișoara. Am avut momente grozave aici, îmi cunosc mulți dintre coechipieri. Vom împărți bune și rele pe teren, sper să nu avem parte de întreruperi și că vom avea succes împreună”, a declarat Igor Mijajlovici.

Nikola Gajici a spus următoarele: „Prima mea impresie despre această echipă este foarte bună. Staff-ul este bine organizat, avem jucători tineri, dar și jucători cu experiență. Suntem fericiți că vom juca din nou, ne-a lipsit tuturor baschetul. Sper să nu avem probleme cu acest virus”.

Directorul SCM Timișoara, Vasile Rușeț, a ținut să sublinieze importanța unui plan cu bătaie lungă pentru dezvoltarea sectorului juvenil: „Este o construcție cu multe valori, cu mulți jucători care nu sunt străini de baschetul românesc. Dragan Petricevici a avut un rol important în coagularea acestui lot, în faptul că i-a convins pe acești băieți să evolueze pentru Timișoara. Vrem să creăm parteneriate cu diverse cluburi și școli de sport pentru a le asigura copiilor calea spre marea performanță. Vrem să-i sprijinim prin logistică, prin antrenori, iar apoi să vină la echipele noastre de juniori mari și să se afle la poarta echipei-fanion a clubului SCM Timișoara”.