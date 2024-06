Josip Bilinovac, primul transfer la SCM Timişoara

Croatul Josip Bilinovac este noul component al echipei SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timișoara.

Jucătorul în vârstă de 33 de ani (născut la 30 decembrie 1990, la Mostar, în Bosnia-Herțegovina) nu se află la prima experiență în România. Bilinovac (1.91 m înălțime) acoperă pozițiile 2 și 1, iar în precedentele două sezoane a evoluat la Rapid București. În ediția recent încheiată, el a jucat în 28 de partide și a avut medii de 8.0 puncte, 2.0 recuperări și 1.7 pase decisive, cu un vârf de 23 de puncte și 5 recuperări.

„Este o plăcere să vin la Timișoara! Am făcut-o în calitate de adversar când am jucat la Rapid și mi-a plăcut ce am văzut aici. Îi știu pe jucători, am o legătură bună cu Nikola Gajić și cu antrenorul Dragan Petričević, a fost o onoare să mă sune și să mă cheme să joc la Timișoara. Abia aștept să vin și să începem să ne antrenăm și să jucăm”, a declarat Josip Bilinovac.