Într-un spital din Timișoara, o pacientă a fost operată la picior și a murit din cauza unui traumatism… cranio-cerebral!

Printre operațiile în premieră națională efectuate în Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara (SCJUT) se numără și una în care deznodământul s-a produs în două acte. În prima fază, operația a fost declarată ca reușită, în a doua, pacienta a murit. Absolut previzibil, după surlele și trâmbițele care au însoțit vestea premierei naționale – a se citi: știri elogioase de tip copy-paste publicate în mass-media -, deznodământul tragic s-a consumat într-un anonimat total.

Laude la indigo

În iulie 2019, un comunicat de presă preluat, la indigo, de mai multe publicații timișorene anunța că, timp de două zile, în 8 și 9 iulie, în cadrul Clinicii de Chirurgie Vasculară a SCJUT, se realizează mai multe intervenții chirurgicale de mare complexitate. Nu reluăm detaliile prezentate în comunicat, ci vă mai spunem doar că intervențiile chirurgicale de luni, 8 iulie 2019, au fost catalogate drept un succes deplin al echipei conduse de chirurgul Mihai Ionac (la acea vreme încă șef al clinicii respective), care a beneficiat de “suportul și experiența deosebită a doctorului Mert Dumantepe, de la Spitalul Acibadem din Istanbul”.

Medicul Mihai Ionac

După “succesul deplin”, din nou în spital

Una dintre cele două operații în premieră națională realizate luni, 8 iulie 2019, a avut-o ca pacientă pe Gianina Chișu (45 de ani) din Lupeni. Din păcate, acel “succes deplin” clamat de fostul șef al Clinicii de Chirurgie Vasculară s-a tradus, pentru Gianina Chișu, în doar trei săptămâni în afara spitalului. A urmat apoi o nouă intervenție de urgență, care s-a soldat cu o săptămână de comă și, în final, decesul.

Operație la Lupeni, apoi internare la Timișoara

Vom reconstitui calvarul tinerei din Lupeni cu ajutorul soțului ei, Ioan Chișu: “În decembrie 2018 a început. A avut o infecție la spate, în partea dorsală, cu puroi. A operat-o, la Lupeni, o doctoriță chirurg și a făcut tromboflebită. Din ce-am înțeles, asta se face pe patul de spital, când ești internat mai mult. Doctorița de acolo a văzut care este situația și atunci ne-a trimis la doctorul Ionac, am înțeles că i-a fost studentă. Domnul profesor a zis că o primește. Bine, o ținut-o o noapte pe hol, pe targă, doar cu cămașa de noapte pe ea, deși a venit din urgență.

A stat acolo până înainte de Crăciun. Domnul profesor i-a zis că trebuie să revină, că nu poate să o opereze. Ea avea piciorul stâng umflat. I-a dat un tratament cu Xarelto, i-a spus că trebuie să poarte niște ciorapi speciali și ne-a spus să revenim. O vreme n-am mai reușit nicicum să dăm de domnul profesor, până am găsit pe internet numărul lui de telefon. Când a răspuns, a repezit-o puțin pe nevastă-mea – <<Doamnă, de unde aveți numărul?>> -, dar soția i-a zis <<Dom’ doctor, dar dacă vă uitați pe internet, peste tot aveți numărul. Pe Facebook, pe toate site-urile aveți numărul de telefon>>”.

La spitalul de stat nu e timp de consultații, în privat e timp berechet

Facem o paranteză aici. Într-adevăr, numărul de telefon al doctorului Ionac nu doar că nu reprezintă un secret, în condițiile în care se află afișat pe site-ul www.chirurgievasculara.ro, dar chiar dumnealui a fost cel care l-a dat, pe Facebook, unei potențiale paciente. Redăm dialogul purtat în 25 martie 2019 pe pagina medicului:

“– Aș dori să-mi spuneți dacă vin dimineața la spital mă puteți consulta, am probleme cu picioarele. Momentan nu sunt în țară. În luna mai vreau să vă vizitez, o zi faină vă doresc! – În principiu se poate, aveți nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie și să fiți cel târziu la 8.00, la camera 1. Acolo vă rog să îi spuneți asistentei Mihaela Bolojan că ați făcut programare. Oricum, ar fi bine să vă asigurați dinainte că sunt în spital (de ex 22-24 mai sunt plecat la un congres). – Mulțumesc mult. Dacă se poate un nr. de telefon aș fi bucuroasă pt. programare, nr. d-voastră, iar eu mă prezint cu numele și vă sun de la Lugoj. O seară faină! – 0744… (n.r. anonimizarea numărului ne aparține). – Nu preferați să veniți la cabinetul privat unde am mai mult timp? – Da, dar cât costă? Eu sunt pensionară din învățământ”. Dialogul a rămas în coadă de pește, doamna respectivă nemaiprimind nici un răspuns.

În așteptarea specialiștilor străini

Revenim la povestea tristă a domnului Chișu. După ce i-a povestit femeia episodul de la Spitalul Județean, din decembrie 2018, doctorul Ionac și-a amintit de ea și a chemat-o din nou la Timișoara, pentru a face un eco-doppler. În februarie 2019, a venit la Timișoara și a făcut un eco-doppler la un centru de imagistică privat, unde a trimis-o Mihai Ionac. Concluzia: “A vorbit cu doctorul Ionac și el i-a spus că nu poate să o opereze decât cu o echipă de medici străini, pentru că în țară nu se face așa ceva: <<Cred că nu aveți bani să aducem o echipă de medici particulari. Așa că trebuie să așteptați un pic, să facem demersurile prin Casa de Asigurări de Sănătate>>”.

“Nu vreau să fac pușcărie!”

Oamenii au așteptat “un pic”, până la mijlocul verii: “Am fost sunați de asistenta-șefă a profesorului Ionac la începutul lunii iulie 2019. Ea ne-a spus să ne prezentăm pe data de 5 iulie la Spitalul Județean, pentru operație. În timpul operației (n.r. – în data de 8 iulie 2019), mi-a zis soția, între Ionac și medicul anestezist a ieșit o discuție. Ionac și turcul ar fi cerut să o anestezieze total. Anestezistul i-ar fi zis lui Ionac <<Dom’ profesor, eu nu pot să fac anestezie la operația pe care o faceți, fiindcă pe lângă anestezia mea băgați soluțiile dumneavoastră și eu nu pot risca să o pierd pe doamna>>. Până la urmă nu i-au făcut anestezie totală, soția mea era conștientă și mi-a zis apoi că doctorul anestezist a fost amenințat de Ionac că îl spune șefului lui, iar anestezistul i-a spus <<Puteți să mă spuneți oricui, eu nu mă bag, pentru că nu vreau să fac pușcărie!>>. Soția era conștientă, a auzit toate discuțiile între ei”.

Fizioterapie la clinica privată a medicului curant

Ce s-a întâmplat după operație ne spune tot Ioan Chișu: “Odată cu soția mea au mai fost operate două femei, una din Caransebeș și una din București și au reușit toate trei operațiile. Pe femeia din București a trimis-o acasă cu indicația să meargă la un fizioterapeut, i-a dat el numele. Pe noi și pe doamna din Caransebeș ne-a îndrumat la clinica ArTerra (n.r. – clinica privată ArTerra Health aparține chiar lui Mihai Ionac și soției sale, medicul cardiolog Adina Ionac). A făcut prima săptămână recuperare, apoi o săptămână de pauză, după care a venit să facă un control”.

Vânătaie normală

În urma controlului, s-a observat că i s-au blocat stenturile pe care i le montaseră medicul Ionac și doctorul turc pe vene. Mihai Ionac i-a spus Gianinei Chișu să se prezinte în Urgență, să spună că o doare piciorul, urmând ca dumnealui să trimită un medic de pe secția de chirurgie vasculară, care să o preia. “Dar pe soție n-o durea piciorul. Adică o durea puțin la locul operației, dar nu în halul ăla cum o durea înainte. Am uitat să vă spun ceva. În prima ședință de recuperare de la ArTerra, soția i-a zis medicului fizioterapeut că e prea vânătă pe picior. Fizioterapeutul i-a făcut chiar o poză și i-a trimis-o lui Ionac, iar Ionac i-a zis că nu-i nimic, că e ceva normal”.

O nouă operație “reușită”

În 29 iulie 2019, Gianina Chișu a fost internată, din nou, în Clinica de Chirurgie Vasculară, cu diagnosticul “stent venă iliacă comună și externă stângă trombozat”. A doua zi, în 30 iulie, a avut loc noua intervenție chirugicală, în cadrul căreia medicii Mihai Ionac și Adrian Mănesc (rezident la acel moment, astăzi specialist) au efectuat o flebografie (examen radiolo gic al venelor) și o montare a unui cateter de tromboliză. “După operație, doctorul Ionac a ieșit zâmbind, a dat mâna cu mine, mi-a zis că operația a reușit și că soția e bine”, ne-a spus domnul Chișu, însă, de fapt, era începutul sfârșitului.

Ultima conversație

Îl lăsăm, din nou, pe Ioan Chișu să relateze ce s-a întâmplat mai departe: “După ce a ieșit din operație, au dus-o în salon, la chirurgie vasculară, i-au băgat două lichide, avea două perfuzoare. Nu știu ce lichide erau, nu mă pricep (…) La 7 și jumătate am plecat (n.r. – 19.30), pe la 8 și jumătate m-a sunat și mi-a spus că o doare capul rău de tot. Eu i-am spus că, dacă trebuie, mă pun pe taxi și vin la ea, în 10 minute ajung (n.r. – Ioan Chișu a rămas peste noapte la o rudă, în comuna Ghiroda). Dar ea mi-a spus să nu mai vin, că și-așa nu mă vor lăsa în spital. După ora 8 și jumătate am mai sunat-o, dar n-am mai reușit nicicum să vorbesc cu ea, n-a mai răspuns. Apoi am aflat, de la un bărbat din Severin, care era cu soția lui în salon cu nevastă-mea, că el de trei ori a fost la asistente să le spună de soția mea. A treia oară când s-o dus l-au dat afară, i-au zis că nu e treaba lui, că nu are ce căuta în salon și să iasă afară. Dimineața, la 6, când am ajuns eu, omul dormea pe bancă, ghemuit, în fața spitalului”.

Ionac: “Domnule, îmi pare rău, soția dumneavoastră a avut ghinion”

Ce s-a întâmplat începând cu ora 6 dimineața ne povestește tot domnul Chișu: „La ora 6 dimineața m-a sunat fiu-meu de 16 ani, că i-a dat telefon o femeie din salonul soției mele și i-a spus că mama lui e rău de tot și că eu trebuie să merg la spital, să semnez ceva acte. Când am ajuns eu la spital, soția mea era deja în operație, la Neurochirurgie. O mutaseră deja din salonul de Chirurgie Vasculară, bagajele îi erau deja făcute, strânse toate, ca și cum n-ar fi fost. Inclusiv cerceii, telefonul și încărcătorul. Am așteptat până la 1 fără ceva (n.r. – ora 13).

A ieșit doctorița neurochirurg care a operat-o și mi-a zis <<Soția dumneavoastră e rău de tot, e în comă, șansele sunt de 1 la sută>>. <<Doamnă doctor, dar de ce?>>, am întrebat-o eu. <<Domnule, inclusiv în trunchiul creierului are o leziune provocată de hemoragie și creierul în rest e varză>>. Între timp a apărut medicul de gardă de pe Chirurgie Vasculară. El mi-a zis că la ora 11 (n.r. – ora 23) el i-a oprit injectoarele alea. Și i-am zis <<Domnule, dar nu din cauza aia…>>, iar el mi-a spus <<Domnule, nu știu dacă de la soluția aia, dar eu nu o mai folosesc, fiindcă am pierdut un pacient de 75 de ani cu soluția aia>>.

Între timp a apărut și profesorul Ionac și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Vă spun exact cuvintele lui: <<Domnule, îmi pare rău, soția dumneavoastră a avut ghinion>>. La ce s-o referit nu știu… După două-trei zile au venit cumnații din Italia, că fratele soției e în Italia, și au intrat la profesorul Ionac. Eu n-am putut să stau că deja am început să mă enervez. Și cumnata mea l-ar fi întrebat pe Ionac: <<Domnule profesor, dacă dumneavoastră ați fi fost în spital în noaptea aia, se mai putea întâmpla așa ceva?>>, iar Ionac i-a zis că probabil că nu.

Aș vrea ca profesorul Ionac, dacă vrea să dea replică sau să-mi scrie mie ce-au făcut asistentele și tot personalul până la ora 6, știind că de la soluțiile alea și de la Xarelto se subțiază sângele și că orice doctor știe că, automat, când îi subțiezi sângele, e presiune arterială mare. Și de acolo se produc hemoragii interne, externe, că iese sângele”.

Deces după șapte zile de comă

În dimineața zilei de 31 iulie 2019, în jurul orei 6,30, Gianina Chișu a fost transferată în Clinica de Neurochirurgie a SCJUT, pacienta aflându-se în comă GCS 4 (scala de comă Glasgow). În urma unui CT cerebral i s-a pus diagnosticul: AVC hemoragic – hematoame cu localizare intraparenchimatoasă frontal dreapta și subdurală fronto-parieto-temporal dreapta; efect de masă cu deplasare importantă a structurilor liniei mediane și fenomene de angajare sub coasă.

După intervenția medicilor de la Neurochirurgie, Gianina Chișu a rămas în comă până în data de 7 august 2019, când a decedat.

Medicul legist: moartea a fost violentă!

A doua zi, Ioan Chișu a depus o sesizare la Spitalul Județean Timișoara, solicitând demararea unei anchete interne care să elucideze cauzele decesului soției sale. Tot în 8 august 2019, domnul Chișu a înaintat către IPJ Timiș o plângere penală, iar în urma acesteia, Biroul de Investigații Criminale a deschis un dosar penal privind decesul Gianinei Chișu. Unul dintre primele documente ajunse pe biroul polițiștilor care investighează cazul a fost adresa eliberată în data de 9 august 2019 de către Institutul de Medicină Legală, după efectuarea autopsiei. Constatarea medicului legist a fost una surprinzătoare: “Moartea a fost violentă și s-a datorat traumatismului cranio-cerebral”!

Adresa IML Timișoara către poliție

Turcul a operat pe barba lui Ionac

În paralel cu ancheta demarată de organele de cercetare penală, conducerea SCJUT a pornit, la acel moment, propria investigație. Astfel, în data de 19 august 2019, SCJUT a solicitat Colegiului Medicilor Timiș să precizeze dacă medicul turc Mert Dumantepe, de la Spitalul Acibadem din Istanbul, avea acordul colegiului pentru a opera la Timișoara în perioada 7-9 iulie 2019. În adresa sa, SCJUT preciza că nimeni din conducerea spitalului nu a fost informat despre intervențiile chirurgicale efectuate de medicul turc. Răspunsul forului menționat a venit în 27 august 2019: medicul turc nu a avut nici un acord din partea Colegiului Medicilor Timiș.

În ciuda experienței și reputației sale profesionale, Mert Dumantepe nu avea cum să opereze, la Timișoara, fără avizul Colegiului Medicilor Timiș. Așa spune legea, nu noi. Ne referim la Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care, la art. 376, alin. 2, spune cam așa: “Prin excepţie de la prevederile art. 377alin. (1), alin. (3) lit. e) şi art. 378, medicii cetăţeni ai unui stat terţ pot exercita activităţile profesionale în România în scop didactic şi ocazional cu avizul CMR. Durata de exercitare a activităţilor profesionale în aceste cazuri este de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni, pe an. Metodologia de avizare se aprobă prin decizie a Consiliului naţionalal CMR şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Proctor, nu operator

Bun, conform răspunsului medicului Mihai Ionac, la solicitarea din 28 august 2019 a conducerii Spitalului Județean Timișoara – “Vă solicităm să ne comunicați calitatea medicului Mert Dumantepe la această operație” -, doctorul turc nu a participat efectiv la intervenția chirurgicală, ci doar a asistat la aceasta. Redăm pasajele relevante din cuprinsul adresei semnate de doctorul Ionac în 30 august 2019: “Dr. Mert Dumantepe a fost prezent la 3 intervenții de recanalizare de obstrucții cronice a sistemului venos ilio-femural stâng, la paciente cu sindrom post-trombotic, desfășurate în perioada 8-9 iulie 2019 în cadrul Spitalului Județean (…) Dr. Mert Dumantepe a ținut prezentări teoretice și practice pe secție referitoare la stent (wet-lab pe mostre nesterile) și a asistat în calitate de proctor (n.r. – un fel de supraveghetor), în sala de angiografie, la intervențiile endovasculare, realizate de prof. dr. Mihai Ionac (…)”.

Adevărul iese la suprafață

Cu alte cuvinte, doctorul Ionac nega participarea efectivă a specialistului turc la operația Gianinei Chișu, deși atât pacienta, cât și familia ei fuseseră informați că intervenția chirurgicală nu poate avea loc fără implicarea concretă a medicului din Istanbul. De altfel, atât pe contul de Instagram al lui Mert Dumantepe, cât și pe pagina de Facebook a Clinicii de Chirurgie Vasculare, au fost postate, la vremea respectivă, fotografii din care reiese că medicul turc nu doar a asistat, ci a participat efectiv la operații. Și nu doar din fotografia de pe contul de Instagram al doctorului turc reiese că acesta a participat efectiv la operație, ci și din textul postat de acesta, care însoțește poza, reiese același lucru.

Medicul turc Mert Dumantepe, în exercițiul funcțiunii

Mai mult, după ce Gianina Chișu a intrat în comă, o rudă a acesteia l-a interpelat, pe mail, în limba engleză, pe Mert Dumantepe, rugându-l să îi comunice dacă riscurile operației erau cunoscute, din moment ce pacienta operată de acesta împreună cu medicul Mihai Ionac se afla, după nici o lună, în comă de gradul 4. Doctorul turc i-a răspuns, explicându-i că “operația noastră nu are efecte neurologice asupra pacienților (…) Noi n-am folosit anestezia generală, noi am făcut operația sub sedare și operația a reușit”.

Așadar, însuși doctorul turc Mert Dumantepe își asumă participarea concretă ca medic operator, nu ca proctor, în cadrul intervenției chirurgicale din 8 iulie 2019. Mai mult, chiar în biletul de ieșire din spital, primit de Gianina Chișu în 10 iulie 2019, apare componența echipei operatorii: prof. dr. Mihai Ionac, prof. dr. Mert Dumantepe, dr. Adrian Mănesc.

Anchetă în pas de melc

Revenim la ancheta internă a Spitalului Județean Timișoara și la dosarul penal deschis la IPJ Timiș. Nici până în ziua de astăzi, Ioan Chișu nu a primit vreun răspuns de la SCJUT (între timp, în noiembrie 2019, fostul manager Marius Craina a fost înlocuit de Raul Pătrașcu), iar ancheta penală cam bate pasul pe loc.

În afara declarației date la poliție în ziua în care a depus plângerea penală, 8 august 2019, Ioan Chișu a fost chemat abia în luna februarie 2021 (după un an și jumătate) să dea o nouă declarație, de această dată fiind însoțit de avocatul său.

De asemenea, tot în cursul lunii februarie, Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara a solicitat Spitalului Județean să îi comunice numele și datele de contact ale pacienților internați în același salon cu Gianina Chișu, în cadrul Clinicii de Chirurgie Vasculară, în perioada 29-31 iulie 2019. Nu știm de ce au avut nevoie de un an și jumătate domnii polițiști pentru a întreprinde acest demers, dar ritmul de melc în care se derulează cercetările denotă mai degrabă tragere de timp decât meticulozitate.

Polițiștii timișoreni derulează cercetări cu frâna trasă

Una peste alta, indiferent cât ar dura, ancheta ar trebui să elucideze acest veritabil mister: cum poate ajunge un pacient să fie operat la picior și să moară din cauza unui traumatism cranio-cerebral?