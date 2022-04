După cazul George Floyd, aproape nimic nu s-a schimbat! Copil afro-american de 8 ani arestat de poliție în SUA! Imaginile care au stârnit un val de controverse (video)

„Ca mamă, este sfâşietor să vezi acest video”, a reacţionat imediat guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul.

Înregistrarea video – vizualizată de peste cinci milioane de ori pe un cont de Twitter – surprinde un poliţist alb care ţine de braţe un copil care plânge, în prezenţa altor cel puţin doi agenţi.

Poliţistul ţine, de asemenea, o pungă albastră de chipsuri. Presa americană scrie că acest copil are vârsta de opt ani, iar incidentul a avut loc în weekend la Syracuse, în statul New York.

„Ce faceţi?”, protestează bărbatul care a filmat incidentul. „Ghiceşte”, îi răspunde poliţistul, în timp ce unul dintre colegii săi spune că acest copil a furat. „El fură o pungă de chipsuri, iar voi îl trataţi ca pe un criminal (…). Dacă a furat chipsurile, le plătesc eu”, spune cel care filmează.

imagine putting your work clothes on for the day knowing that you might have to arrest a kid for stealing chips.

cops need to get a real fucking job https://t.co/ymhGobfCjl

— iDanSimpson (@ChiJohnnyCash) April 19, 2022