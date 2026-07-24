Dominic Fritz: Voi propune Consiliului Local interzicerea totală a păcănelelor în Timișoara

Administraţie
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
2 comentarii
Dominic Fritz: Voi propune Consiliului Local interzicerea totală a păcănelelor în Timișoara

Dominic Fritz: Voi propune Consiliului Local interzicerea totală a păcănelelor în Timișoara

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat vineri, 24 iulie, că va propune Consiliului Local interzicerea totală a păcănelelor în oraș.

”Nu va exista nicio zonă în care să poată fi autorizate astfel de săli de jocuri de noroc.

Singura excepție sunt activitățile de tip loto ale Loteriei Naționale care vor putea funcționa în continuare. Dar, fără păcănele.

În ultimele săptămâni a devenit evident că ideea ca pe un perimetru foarte limitat, într-o zona industrială, să fie permise astfel de săli nu a atras susținători, dincolo de industria jocurilor de noroc. Mă bucură această constatare și poziționare. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere”, spune Dominic Fritz.

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Primarul susține că USR s-a luptat ani de zile pentru ca autoritățile locale să poată lua această decizie.

”Până recent, primăriile nu aveau nicio pârghie legală pentru a decide dacă astfel de săli funcționează sau nu în oraș.

În sfârșit acest moment a sosit, în ciuda tuturor rezistentelor.

Acum este rândul Consiliului Local. Sunt încrezător că va exista o majoritate care să susțină această interdicție totală” transmite edilul.

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2 thoughts on “Dominic Fritz: Voi propune Consiliului Local interzicerea totală a păcănelelor în Timișoara

  1. Fritz, nu ai nicio treabă cu comunitatea noastră! Ai făcut un studiu, o discuție între oameni? Un studiu și cu chat vor, dar măcar ceva care sa arate ce este bun și ce nu la această propunere? Retarzilor, vă considerați atotcunoscători și sunteți niște analfabeți administrativi! Și tu și Latcau! Va comportați cu cetățenii că niște ciobani cu oile lor, ne manevrați cum considerați, nu ne întrebați nimic! Doar de fațadă faceți și întâlnirile alea online sau in cartiere! Fără finalitate! Deciziile le argumentați cum vreți! Transparenta zero!! Ați atins limitele nemerniciei și ați adus orașul nostru la limita inferioară! Nu am fost niciodată atât de jos!! Rușine! Și să vina sa va ia!! Cei pe care iati5mentionat in ultimii ani, dar acum vor ajunge și la voi! DNA

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