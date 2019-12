Cum s-au pregătit orașele mari ale lumii pentru Revelion

Marile oraşe ale lumii se pregătesc pentru intrarea în noul an. Surpizele se vor ţine lanţ, însă cele mai aşteptate sunt impresionantele focuri de artificii. Sunt însă şi controverse.

În Times Square, organizatorii pun la punct ultimele detalii pentru spectacolul de Revelion. Milioane de confetti colorate vor acoperi piaţa din inima New Yorkului. Pe ele, cei peste un milion turişti îşi vor scrie dorinţele pentru noul an. Şi celebra bilă din Times Square – decorată cu aproape 3.000 de cristale – este pregătită să anunţe intrarea în 2020. Fructul de ananas e în acest an simbolul ales.