CSC Dumbrăviţa a reluat antrenamentele

Nou-promovata în eşalonul secund CSC Dumbrăviţa a sunat adunarea în prima zi a acestei săptămâni. Cosmin Stan a programat primul antrenament la orele serii, la stadionul „Ştefan Dobay”, fiind prezenţi 25 de jucători, dintre care 14 noutăţi faţă de lotul care a încheiat sezonul trecut din Liga a III-a.

Au fost prezenţi şi şapte fotbalişti cu care clubul timişean s-a înţeles deja de principiu şi care urmează să semneze noile contracte în următoarele zile. Este vorba despre portarul Robert Mikloş (revenit de la CSC Ghiroda şi Giarmata Vii), Sergiu Sabău (Crişul Chişineu Criş), Călin Toma (FC Buzău, via Metalul Buzău), Ionuţ Tănase (Crişul Chişineu Criş), Adrian Ungureanu (Fortuna Becicherecu Mic), David Popa (Gloria Cermei) şi Patrick Păşcălău (Crişul Chişineu Criş). A lipsit motivat Toma Bodri (ex-Progresul Pecica), aşteptat în zilele următoare să i se alăture fratelui său geamăn la CSC Dumbrăviţa.

Alături de ei au mai fost prezenți o serie de jucători aflați momentan în probe: fundașii Daniel Bălace (Ripensia Timişoara U19), Denis Blicking (Gloria Cermei), Daniel Florescu (LPS Banatul Timişoara), mijlocașii Raphael Governor (nigerian, ex-OFK Kikinda), Demetris Cristodulo (ex-Voința Lupac), Cristian Grancea (CSC Ghiroda şi Giarmata Vii) şi atacantul Alex Pițuc, fost jucător la CSC Dumbrăviţa, care a cerut doar permisiunea de a efectua antrenamentul de luni seară sub comanda lui Cosmin Stan.

Lotul complet prezent la reunire este următorul: Trifon, Ciui, R. Mikloș – portari; Bura-Koț, Bain, Amariei, D. Bălace, Blicking, D. Florescu, S. Sabău, C. Toma – fundași; Tismonar, Schinteie, L. Bodri, Olaru, Grigoriu, I. Tănase, A. Ungureanu, Cristodulo, Governor, Grancea – mijlocași; Paulevici, D. Popa, Pășcălău, Pițuc – atacanți. Au lipsit motivat T. Bodri, Ghinescu, Zurbagiu, Făgărășanu și Ilan.

Mijlocașului Alexandru Martinov i-a expirat împrumutul de la CSC Peciu Nou, iar în acest moment se pregătește cu FC Brașov, club cu care se află în negocieri avansate. De asemenea, Tudor Moțiu și Luchian Gologan au fost rechemați de Politehnica Timișoara, care cel mai probabil îi va păstra în lot pentru viitorul sezon. Totodată, staff-ul tehnic a fost întărit cu preparatorul fizic Alexandru Albert, fost la CSC Ghiroda şi Giarmata Vii pe aceeaşi funcţie.

Pentru CSC Dumbrăviţa urmează o săptămână de reacomodare la efort, cu antrenamente la baza proprie. Primul amical va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 10, cu UTA U19, pe terenul de iarbă din complexul arădean „Motorul”.

„Când spunem că am avut o vacanță de trei săptămâni, ar putea părea una lungă. Dar ținând cont de încărcătura pe care am avut-o în sezonul trecut, aș spune că a fost chiar scurtă. Aici vorbesc de jucători, pentru că eu n-am avut vacanță, am avut foarte mult de lucrat pentru lotul de jucători. Avem deja aici jucători pe care i-am dorit. Deocamdată nu sunt semnate contractele, sunt înțelegeri verbale cu jucătorii, dar sperăm ca, până săptămâna viitoare, să reglăm aceste lucruri ce țin de acte. Pe lângă cei trei jucători ale căror contracte nu vor mai fi înnoite de club, Vidican, Paunchici și Ciubotariu”, a declarat antrenorul Cosmin Stan.

„Noi sperăm din tot sufletul să participăm în Liga a II-a. Miercuri vom avea Comisia de Apel, dar din punctul nostru de vedere nu există motive pentru a nu primi certificarea. Săptămâna viitoare, în 13 iulie, va sosi și comisia de omologare la Dumbrăvița. ROAF-ul e foarte clar, acolo se spune că echipele promovate pentru prima oară în Liga a II-a au derogare pentru un an de zile, cu excepția unor aspecte: camere de luat vederi și platforme pentru transmisiuni TV.

Cu siguranță, va trebui să îmbunătățim baza, dar vom beneficia de derogare pentru acest stadion de la Dumbrăvița. În ceea ce privește echipele de juniori U17 și U19, lucrurile sunt rezolvate, avem două variante. În acest caz, data limită de a comunica situația către FRF este 25 iulie”, a spus şi Florin Macavei, managerul secției de fotbal din cadrul CSC Dumbrăviţa.