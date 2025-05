Colaborare transfrontalieră româno-maghiară. 10,5 milioane de euro pentru Castelul Huniade și Conacul Navay.

Colaborarea de lungă durată dintre județele Timiș și Csongrad-Cenad s-a concretizat într-un nou proiect, axat, de această dată, pe restaurarea și reabilitarea a două obiective culturale.

Este vorba despre Castelul Huniade, cel mai vechi monument al Timișoarei și, respectiv, Conacul Navay din comuna Óföldeák, o localitate aflată la aproximativ 15 kilometri de Mako.

Devizele de lucrări au fost incluse în proiectul „Integrated cultural and touristic routes in the crossborder area” („Trasee culturale şi turistice integrate în zona transfrontalieră”), finanţat prin Programul INTERREG VI-A România-Ungaria 2021-2027, în cadrul Operațiunilor de Importanță Strategică (OSI).

Finanțat de Uniunea Europeană, cu cofinanțare din partea României și Ungariei, proiectul își propune să valorifice obiective culturale de pe ambele maluri ale frontierei și să dezvolte noi trasee turistice comune.

Acesta a fost lansat la Óföldeák, județul Timiș – în calitate de lider de proiect, fiind reprezentat de vicepreședintele CJT, Alin Popoviciu, iar comuna maghiară – de doamna primar Erika Sinkó, chiar în Conacul Navay, clădire care, în maximum doi ani, își va recăpăta strălucirea de odinioară, urmând a fi transformat într-un spațiu dedicat evenimentelor culturale și promovării patrimoniului local.

În ceea ce privește județul Timiș, proiectul va asigura fondurile necesare lucrărilor de reabilitare a aripii de est a Castelului Huniade, aici fiind planificate viitoare amenajări: o sală multifuncțională, o expoziţie cu specific militar, o expoziţie permanentă a istoriei Banatului (din preistorie până în perioada medievală), o expoziţie a riturilor funerare și o expoziţie permanentă („O trilogie socială a vieţii din regiunea Banatului”).

În plus, proiectul lansat la Óföldeák include și elaborarea unei strategii culturale comune, menită să definească și să promoveze noi trasee turistice care să lege obiectivele restaurate din cele două țări.

De asemenea, este planificată și organizarea unui eveniment cultural-artistic transfrontalier.

Valoarea totală a proiectului este de 10.430.297,87 euro, din care 7.114.270,63 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.

Județul Timiș beneficiază de un buget de 6.211.957,87 euro (din care 3.739.598,63 euro din fonduri europene), iar partenerul din Ungaria de 4.218.340,00 euro (din care 3.374.672,00 euro din fonduri europene).

Dincolo de cifrele și datele tehnice ale proiectului, reiese, cu claritate, o idee: în fiecare localitate, indiferent de mărimea acesteia, se află o clădire cu o importanță deosebită pentru comunitatea respectivă.

Și, în multe cazuri, aceste clădiri, construite odinioară de oameni cu dare de mână ori din fonduri strânse de localnici, s-au degradat în timp.

Dar ele au fost mereu importante pentru comunitățile unde se află.

Și, au afirmat oficialii români și maghiari, acestea trebuie restaurate, dar nu este suficient să fie refăcute, ele trebuie îngrijite și folosite.

Astfel, generațiile tinere vor învăța, la rândul lor, să le aprecieze și să le pună, pe mai departe, în valoare.