Când glumele se adeveresc…

Realitatea în care trăim pare tot mai mult o păcăleală, căci una aflăm de la televizor și alta… fumăm.

Când Victor Ponta anunța „un transfer de marcă” la Pro România, cel al premierului Viorica Dăncilă, puteam să băgăm mâna în foc că acesta glumește, anunțul fiind făcut chiar în Ziua Păcălelilor.

Gluma liderului acestui partid, care crește văzând cu ochii prin racolări de membri din rândul parlamentarilor PSD, astăzi, la două săptămâni distanță, pare că aceea păcăleală se poate transforma în realitate.

Atunci Ponta i-a urat premierului: „Bine ai venit, Viorica – era și timpul să te eliberezi de mafioții și mincinoșii care te trăgeau în jos!”.

Dacă zvonul se va confirma, Pro România se va putea făli cu patru foști premieri PSD, dacă numelor lui Victor Ponta, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose li se va alătura și cel al actualului șef al executivului.

În legătură cu acest subiect, deocamdată doar iese fum, fără a se vedea și focul.

Se vehiculează ipoteza că PSD chiar ar ajuta la debarcarea Vioricăi Dăncilă, mimând pierderea majorității parlamentare pentru a trece în opoziție și a lăsa pe umerii celor care vor forma noul guvern îndeplinirea tuturor promisiunilor și angajamentelor luate față de români.

Ar fi o strategie, nu credeți? Așa, partidul lui Liviu Dragnea ar putea fi mai agresiv în campaniile care vor urma, nemaiducând în spinare povara unei guvernări față de care sunt atâtea voci critice, atât la București, cât și la Bruxelles.

Nu este însă nimic clar în această privință, doar se insuflă ideea că premeirul a descoperit gustul puterii și că există tensiuni în creștere între Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea.

La fel de interesantă pare a fi și povestea electorală cu legumele și fructele românești. Este apetisantă, ca și roșia crescută sub soarele patriei și ne doare pe noi toți, obligați să o mâncăm pe cea a „coloniștilor” – fără gust, tare la coajă și cu pesticide.

Iată că noua idee care a oprit la graniță sute de tiruri cu produse din import va da aripi PSD, care va construi, pe bani publici, o rețea de hypermarket-uri, aprozare și corturi în care tot ce vom cumpara va fi neaoș, adică provenind de la micile ferme și micii producători de legume și fructe de pe cuprinsul țării.

Mă văd deja așezat la coadă la cortul tricolor din cartier, unde prețul produselor și calitatea lor, gustul și prospețimea le vor bate la aceste capitole pe cele oferite de multinaționalele care le aduc din toate colțurile lumii.

Când am auzit-o însă prima oară aproape că am adormit în post și mi-am amintit de aprozarele patriei de altădată, de la care am fost nevoit, din lipsă de alternativă, să cumpăr varză sau cartofi puși cu lopata pe cântar, cu prețul ruperii nasturilor de la haine în marșul cozii către vânzătorul atotputernic.

Ideea, așadar, nu e tocmai rea, ar contribui la desfacerea legumelor și fructelor autohtone, cea mai mare problemă a producătorilor români care nu ajung pe rafturile multinaționalelor, neputând asigura furnizarea lor ritmică, neavând forța necesară, dar nici depozite și logistică frigo.

Povestea, dacă ar fi fost spusă la fel ca și prima, de 1 Aprilie, am fi zis că are șansă să devină realitate, dar fiind atinsă în campania electorală tare ne temem că va avea soarta proiectelor de autostrăzi.

Are, totuși, un dublu efect, făcându-ne pe noi să visăm frumos măcar în campaniile electorale și PSD să crească în preferințele alegătorilor, de nu mai poate fi oprit…

