Trupa timişoreană indie-rock “The Other You” lansează „Live at Sarmizegetusa”

Trupa timişoreană indie-rock “The Other You” lansează astăzi concertul Live at Sarmizegetusa, alături de primul album înregistrat în castrul roman construit acum 2000 de ani.

Concertul a fost filmat in situl arheologic Sarmizegetusa cu acordul Muzeului Civilizatiei Dacice din Deva, si inspirat din concertul similar inregistrat de catre Pink Floyd in 1972 la Pompeii.

Lansarea concertului are loc in aceasta seara la ora 20:00 pe platforma YouTube la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=0J6FIB-7zP8

Albumul live poate fi ascultat chiar acum, pe toate platformele de streaming (Spotify, Amazon Music, Tidal, Apple Music, Deezer, SoundCloud, etc.). Link: https://share.amuse.io/album/the-other-you-live-at-sarmizegetusa-1

„Ideea de la care am plecat a fost următoarea: cum și unde am putea filma un concert live, într-un loc istoric, care să marcheze o etapă importantă în evoluția noastră ca trupă, adică primele 10 piese proprii compuse, dar și primii 5 ani de când am început să ne formăm ca trupă?

Prin primăvara anului 2017, când Iustin Negru și Armin Fatol abia învățau să cânte la chitară și Mely J mai punea câte-un cover pe Facebook, au început să cânte împreună coveruri. Dar de-atunci multe s-au întâmplat, am muncit, ne-am dezvoltat și acum suntem în acest loc în care putem spune că suntem o trupă și ne mândrim cu asta! Tot ceea ce trăim acum ni se părea imposibil acu’ 5 ani. De altfel nici nu visam ca asta va fi posibil. Dar când îți faci treaba și te bucuri de procesul creșterii, viața te surprinde frumos.

Cu pași mărunți și piese lansate, prin martie 2021, într-o seară ploioasă și rece, eram la mansardă la repetiții și vorbeam despre a filma un concert live, dar fără public, pentru că erau încă multe restricții cu pandemia. De nicăieri, Alex Duță, toboșarul nostru zice: de ce nu facem un concert live la Sarmizegetusa, ca Pink Floyd la Pompeii?

Și așa ajungem, printre pregătiri, cereri aprobate, echipament cărat și arșiță, la Sarmizegetusa. Acest loc reprezintă un pod către antichitate. Este fascinant să te gândești că ai cântat într-un loc unde se țineau evenimente acum aproape două mii de ani, că ai pus piciorul și ți-ai exprimat creația în același locuri pe unde, poate, au călcat Decebal, Traian, Burebista etc. Pe această cale dorim să le mulțumim celor de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, pentru ca au făcut posibil acest concert, punând la dispoziție acest frumos loc.

Ce a mai contat și a fost o inspirație pentru noi, a fost concertul legendarilor Pink Floyd de la Pompeii, fără public în vechiul amfiteatru roman, din 1971. Ne-am gândit cum am putea face și noi ceva similar, cu ceea ce avem aici în România. Credem că asta poate fi și o bună promovare a patrimoniului național și istoric.

Noi credem că astfel de locuri ni se potrivesc foarte bine, locurile încărcate cu emoții, cu amintiri și cu istorie. Noi suntem o trupă care facem muzica pentru sufletul nostru, așa cum o simțim, fără a avea în target să ajungem neapărat mainstream, iar un loc precum Sarmizegetusa ni se potrivește mănușă.

Ne gândim ca în viitor, atunci când vom mai lansa piese, poate chiar un album, să celebrăm lansarea sa la fel, printr-un concert filmat într-un loc cu încărcătură istorică. Dar asta rămâne de văzut și pe viitor.

Totul a fost autofinanțat și realizat în regie proprie, producția audio și video a fost făcută tot de noi. Pe lângă asta, faptul că am filmat și într-o zi de iulie, cu arșiță, direct în soare, nu a făcut ca lucrurile să fie mai ușoare. Logistic am avut mult de cărat echipament, de tras peste o sută de metri de cablu de curent, am filmat cam grăbiți, deoarece aveam o limită de timp pe care trebuia să o respectăm, dar una peste alta acest efort a meritat din plin, iar nouă ne aduce o mare satisfacție că am reușit să facem asta. După cum spuneam, la începuturi nici prin gând nu ne-ar fi trecut că așa ceva ar fi posibil pentru noi.

Veniți la concertele noastre, dar și a celorlalți artiști care vă plac și vă ating sufletul. Pentru noi, voi cei care ne urmăriți și ne ascultați muzica, sunteți o motivație și un motiv de bucurie și ne dorim să vă avem aproape cât mai des”, a transmis formaţia timişoreană, într-un comunicat.