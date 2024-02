Șeful de cabinet al lui Dominic Fritz și USR Timiș sunt contraziși de Înalta Curte de Casație și Justiție

Agitația pe care au produs-o cele două articole publicate, săptămâna trecută, de subsemnatul, în care am dezvăluit că iubita șefului de cabinet al primarului Timișoarei este cercetată de Agenția Națională de Integritate și că încă doi angajați ai municipalității s-ar putea afla în incompatibilitate l-a determinat pe președintele USR Timiș, Dominic Fritz, să schimbe strategia de comunicare. În sensul că, de regulă, cuvântul de ordine în partidul tinerilor frumoși și liberi este “Mucles” în momentul în care dezvăluim câte o ispravă de toată frumusețea comisă de useriști, săracii membri neavând voie să comenteze public subiectul, darămite să apară vreo reacție publică din partea celor vizați.

Nimeni nu-și asumă nimic

Ei bine, cum spuneam, de data asta, șeful cel mare a schimbat foaia, așa încât ne-am trezit joia trecută, în jurul orelor 17, cu un drept la replică trimis pe mail de către USR Timiș, neasumat de vreo persoană cu nume, prenume și funcția în partid. Chiar dacă nu putem băga mâna în foc că nu a fost conceput, la nervi, de femeia de serviciu sau de portarul de la sediul filialei județene, înclinăm, totuși, să credem că textul primit joi a fost produsul brainstormingului celor mai luminate minți din USR Timiș.

De toate pentru toți

Minți care, după aproape patru ani de administrație, au ajuns la concluzia că un drept la replică pe un subiect publicat de un anumit ziar trebuie neapărat expediat către toată mass-media locală, deși colegii jurnaliști n-au avut nici în clin, nici în mânecă cu articolele publicate de subsemnatul. Faptul că au preluat două site-uri timișorene subiectul din primul articol, cel cu Teodora Lazin, nu înseamnă că tu, USR Timiș, trebuie să trimiți dreptul la replică inclusiv redacțiilor care n-au preluat nimic. Asta nu e gafă, e prostie, iar rezultatul a fost că nimeni n-a publicat nici un drept la replică.

La trei ore după ce creația literară menționată mai sus și-a luat zborul spre mass-media, șeful de cabinet al primarului, Dan Reșitnec, a simțit nevoia să iasă și el public pe pagina personală de Facebook, cu un punct de vedere elaborat cu un singur scop: victimizarea.

Săgeți fără adresă

Vă vom prezenta, în continuare, dreptul la replică al USR Timiș și postarea lui Reșitnec, dar cu adnotările necesare și probele conexe.

Iată prima frază din dreptul la replică: “În urma articolelor publicate în ultimele zile în legătură cu incompatibilități care ar exista între membrii USR și diferite alte calități publice, facem precizarea că niciuna dintre persoanele menționate nu a făcut avere în funcția publică, nu are firme care au încheiat contracte cu societățile din subordine și nu a beneficiat, în niciun fel, de funcția publică în interes privat”.

Foarte interesantă și, în egală măsură, emoționantă precizarea USR Timiș, doar că ea n-are absolut nici o legătură cu cele două articole pe care le-am publicat săptămâna trecută. N-am scris nici că vreunul dintre protagoniștii articolelor ar fi făcut avere în funcția publică, nici că ar avea firme care să fi încheiat contracte cu societățile primăriei și nici că ar fi beneficiat de funcția publică în interes privat.

“Precizarea” USR Timiș este paralelă cu subiectul, fiind doar o strategie de victimizare și de deturnare a atenției. Personal, am mai avut de-a face cu tehnica asta cu ocazia altor subiecte pe care le-am prezentat în exclusivitate – cazul Bogdan Nanu – fostul condamnat pentru inginerii financiare pus director la Colterm, cazul Aida Szilagyi – consiliera locală USR cu casa transformată ilegal în bloc, cazul Cătălina Jahn – secretara ajunsă prin încălcarea legii director adjunct la SC Piețe SA -, iar de fiecare dată desfășurarea ulterioară a evenimentelor mi-a dat dreptate: mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre cei expuși de subsemnatul a renunțat la funcție.

Nu vă certați cu noi, certați-vă cu ANI…

Continuăm cu următorul fragment din dreptul la replică: “Menționăm că funcțiile de conducere ale USR Tineret Timiș sau Timișoara, pe care le-au deținut sau le dețin, nu sunt cuprinse printre funcțiile de conducere ale partidului, așa cum sunt acestea descrise în statut la capitolul Organizarea Salvați România. În consecință, funcția de vicepreședinte la USR Tineret Timiș, care a fost deținută de Teodora Lazin, nu este o funcție de conducere în cadrul USR, potrivit statutului. Andrei Pataki a fost vicepreședinte al USR Tineret Timiș, dar a demisionat din această funcție în 18.09.2023”.

Le luăm pe rând.

Unu. Ceea ce încearcă să transmită USR Timiș este că tinerii frumoși și liberi aleși în funcțiile de conducere ale organizațiilor de tineret locale și județene au doar atribuții formale, decorative, ei primind doar niște titluri cu care să se laude în fața rudelor și prietenilor.

Dacă ăsta este argumentul șefilor USR Timiș, atunci ei n-au decât să îl prezinte Agenției Naționale de Integritate, care a declanșat cercetarea Teodorei Lazin, funcționar public în Primăria Timișoara și, totodată, vicepreședinte al USR Tineret Timiș. Atașăm o captură foto cu pasajul edificator din punctul de vedere pe care ni l-a trimis ANI pe subiectul respectiv și pe care l-am publicat și în primul dintre cele două articole de săptămâna trecută.



Demisii pro causa?

Doi. Mai aflăm din dreptul la replică că Teodora Lazin a deținut funcția de vicepreședinte în USR Tineret Timiș, folosirea verbului “a deține” la timpul trecut părând a evidenția faptul că, în momentul de față, iubita lui Dan Reșitnec nu mai deține această funcție. Spre deosebire de această formulare vagă, în fraza următoare ni se aduce la cunoștință că Andrei Pataki, funcționar public în Primăria Timișoara și protagonist în al doilea articol publicat de noi săptămâna trecută, “a fost vicepreședinte al USR Tineret Timiș, dar a demisionat din această funcție în 18.09.2023”.

Așadar, după ce producătorii dreptului la replică se străduiesc mai întâi să ne convingă că funcția de vicepreședinte “la tineret” este inofensivă din punct de vedere politic, argumentul următor este “hei, dar ăia doi oricum nu mai sunt vicepreședinți”?! Pe bune?

De ce ar fi demisionat Lazin și Pataki la câteva luni după ce au fost aleși vicepreședinți? Și nu, faza cu “din motive personale” nu ține.

În ce o privește pe Teodora Lazin, o eventuală renunțare a ei la funcția de conducere din organizația de tineret nu putea avea loc decât după primul nostru articol în care era menționat numele ei, cel din 8 august 2023, având ca subiect angajarea ei în primărie. Or o demisie în acel moment era tardivă, pentru că trecuseră deja mai mult de patru luni în care s-a aflat într-o situație de incompatibilitate (2 aprilie 2023 – 8 august 2023) și ar urma să suporte rigorile legii.

În cazul lui Andrei Pataki, este posibil ca demisia din funcția de vicepreședinte al USR Tineret Timiș să se fi produs, într-adevăr (cel puțin pe hârtie), fiindcă, la acea dată de 18 septembrie 2023, trecuse deja mai bine de o lună de la publicarea acelui prim articol, iar unii membri simpli din partid ridicaseră deja problema unei incompatibilități între funcția de la tineret a Teodorei Lazin și statutul de funcționar public.

Așadar, da, este posibil ca, fiind la curent cu discuțiile iscate pe plan intern în cazul Lazin, Andrei Pataki să fi demisionat din funcția de vicepreședinte în USR Tineret Timiș după ce s-a angajat în primărie, tocmai pentru a evita situația de incompatibilitate. Era singurul motiv logic pentru renunțarea la funcția politică, doar că asta ar demonstra automat că Teodora Lazin s-a aflat într-o situație clară de incompatibilitate.

Orice alt motiv al demisiei lui Andrei Pataki este exclus, din moment ce, la aproape două luni de la data la care USR Timiș susține că tânărul vicepreședinte a demisionat (18 septembrie 2023), acesta poza fericit alături de Dominic Fritz și colegii săi de la USR Tineret, aflându-se chiar în primul rând, printre șefii organizației. Atașăm captura foto de pe pagina de Facebook USR Tineret Timiș, datată 2 noiembrie 2023.



Ștergerea urmelor, faza pe tineret

Desigur, ne putem aștepta ca și această postare să dispară subit de pe Facebook, în cadrul operațiunii de ștergere a urmelor, așa cum a dispărut și postarea din 3 aprilie 2023, în care USR Tineret Timiș anunța rezultatele alegerilor pentru conducerea organizației! Da, fix așa cum citiți: mințile luminate care au conceput dreptul la replică au ordonat și ștergerea postării în care apăreau proaspeții vicepreședinți ai organizației județene de tineret, printre care și Teodora Lazin, Andrei Pataki și Richard Zuberecz! Cine caută acum pe pagina de Facebook a USR Tineret Timiș va constata că între 10 martie și 10 aprilie 2023 nu mai apare nici o altă postare. Ca de obicei, atașăm și probele: captura foto inițială, din 3 aprilie 2023, și captura foto actuală cu absența oricărei postări în intervalul 10 martie – 10 aprilie 2023.

Pe pagină au rămas postările în care se anunțau rezultatele precedentelor alegeri de la USR Tineret Timiș (31 martie 2021), respectiv, rezultatele alegerilor desfășurate la USR Tineret Timișoara (24 septembrie 2023), a dispărut doar postarea din 3 aprilie 2023, în care se prezenta alegerea în funcția de vicepreședinte la USR Tineret Timiș a celor doi useriști care erau și funcționari publici la acel moment, Teodora Lazin și Richard Zuberecz.

Ați uitat ceva în coș…

Trei. Creatorii dreptului la replică se concentrează doar pe așa-zisa irelevanță a funcțiilor de conducere deținute în organizația de tineret a partidului de către useriștii angajați în Primăria Timișoara și pe negarea vreunei incompatibilități determinate de această dublă calitate, dar nu fac nici o referire la o altă situație generatoare de incompatibilitate pe care am semnalat-o în primul articol publicat săptămâna trecută. Ne referim, desigur, la încălcarea de către Teodora Lazin a prevederilor legale care le interzic funcționarilor publici <<să exprime sau să apere în mod public pozițiile unui partid politic>>.

Adică fix ce a făcut domnișoara Lazin prin participarea sa la acțiuni cu caracter politic desfășurate de USR Timiș (adică de organizația mare, nu de cea de tineret) – de la acțiuni de tipul Door to Door, desfășurate în stradă, alături chiar de parlamentari USR precum senatorul Raoul Trifan și deputatul Nicu Fălcoi, cu scopul de a obține cât mai multe adeziuni și înscrieri în partid, până la participarea la Congresul Național al USR pentru alegerea președintelui partidului, eveniment derulat la București, în iunie 2023.

Atașăm capturile foto aferente și cităm, din nou, din punctul de vedere emis de Agenția Națională de Integritate la solicitarea noastră: “Totodată, opinăm că prezența activă a funcționarului public la acțiuni cu caracter politic desfășurate de partidul politic din care face parte, cu scopul de a influența opinia publică și de a obține sprijin pentru partid, se încadrează în norma reglementată la art. 98 alin. (2), teza a II-a din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare”.

De ce nu au ripostat oare creatorii de conținut de la USR Timiș și cu privire la acest aspect pe care l-am consemnat în articolul de săptămâna trecută? Le-o fi secat izvorul imaginației, cine știe…

Useriști cu și fără carnet

Mergem mai departe cu citatele din dreptul la replică: “Richard Mihai Zuberecz este personal contractual, care nu este incompatibil cu funcția politică, și consilier personal al viceprimarului Ruben Lațcău. Contractul lui Richard Zuberecz încetează odată cu mandatul viceprimarului. Dana Lazăr nu deține nicio funcție în USR și a fost angajată ca personal contractual și consilier personal al primarului. Anca Nistor nu a fost și nu este membru USR”.

Lăsăm deocamdată la o parte adnotările cu privire la situația lui Richard Zuberecz, le vom face mai încolo, și ne oprim la referirile la Dana Lazăr și Anca Nistor, despre care nu am scris că s-ar afla în vreo situație de incompatibilitate, ci le bifam pe lista useriștilor care au împânzit Primăria Timișoara și despre care viceprimarul Ruben Lațcău declara într-un interviu recent că nu îi vede în instituție.

Din nou, unde am scris noi săptămâna trecută că fosta consilieră personală a lui Dominic Fritz, Dana Lazăr, ocupă vreo funcție în USR?! Domnișoara respectivă este membru USR Timiș și asta am și spus, nu i-am atribuit nici o funcție în partid. Atașăm și o captură foto de pe grupul de Facebook Membri USR Timiș, care demonstrează că Dana Lazăr este membru de partid cu acte în regulă.



În ceea ce o privește pe Anca Nistor, angajată inițial pe postul de consilieră personală a lui Ruben Lațcău și plecată apoi la Centrul de Proiecte al Primăriei Timișoara, da, am scris că este useristă, doar că termenul userist/pesedist/penelist îl poate desemna și pe un simpatizant/votant al partidului respectiv, fără ca acesta să fie musai membru cotizant. E fix ca la steliști/dinamoviști/rapidiști…

Dar de unde știam că Anca Nistor este useristă? Informația e la vedere, trebuie doar să știi ce să cauți. Aveți atașate două capturi foto cu doamna Nistor, dintr-un material video publicat pe www.pressone.ro, în 16 octombrie 2020, având ca protagoniști câțiva membri ai echipei de campanie a lui Dominic Fritz.

Precizare venită după șase luni

Bun, dacă nu mai există nici un dubiu cu privire la userismul Ancăi Nistor, continuăm cu dreptul la replică: “Mai precizăm că, în momentul în care a dat concursul pentru angajare în cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, în noiembrie 2021, Teodora Lazin nu era membru USR. Relația cu Dan Reșitnec, șeful de cabinet al primarului Dominic Fritz, a început ulterior transferului în PMT, fiind una dintre zecile de mii de relații închegate la locul de muncă în România. Cei mai mulți oameni își cunosc partenerul de viață la locul de muncă pentru că acolo petrec cel puțin 8 ore pe zi. De asemenea, Teodora Lazin nu a beneficiat de nicio promovare în cadrul PMT. Ea este în continuare angajată în funcția pentru care a cerut transferul, în noiembrie 2022”.

Unu. În cele două articole publicate săptămâna trecută n-am scris că Teodora Lazin era sau nu membru USR în momentul în care a dat concursul pentru angajare, nu acela era subiectul, ci incompatibilitatea în care se afla tânăra respectivă. USR Timiș putea, eventual, să facă această precizare în august 2023, atunci când am publicat primul articol având-o ca protagonistă pe domnișoara Lazin, doar că la acel moment mințile luminate din partid abordaseră cealaltă strategie de “comunicare”: nimeni nu vorbește!

Doi. Este foarte posibil ca relația Teodorei Lazin cu Dan Reșitnec să fi început “ulterior transferului în PMT”, dar, la fel de bine, putea să fi început și înaintea acestui transfer, ba chiar și înaintea susținerii concursului de angajare la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara. Sau trebuie să mergem pe încredere?!

În 9 august 2023, i-am informat pe cititorii noștri că șeful de cabinet al lui Fritz refuză să răspundă la întrebarea <<Ați influențat sau nu angajarea iubitei în primărie?>>”, iar după șase luni de tăcere apare USR Timiș cu explicația. Așa promptitudine mai rar…



Care promovare?!

Trei. Încă o dată, strategii de comunicare din USR Timiș fac niște precizări paralele cu subiectul atunci când ne informează că “Teodora Lazin nu a beneficiat de nicio promovare în cadrul PMT”. Păi unde am scris noi asta?!

Iată pasajul cu pricina din primul articol publicat săptămâna trecută: “Angajată inițial la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara (cu sediul în Iulius Town) domnișoara Lazin a făcut, ulterior, un pas mai aproape spre iubitul său, transferându-se cu jobul, conform surselor noastre, la fosta Direcție Patrimoniu a primăriei, actuala Direcție Generală Valorificare Drepturi de Proprietate UAT”. De unde or fi scos comunicatorii din USR Timiș faza cu promovarea?

Replică fără obiect

În sfârșit, am ajuns la finalul dreptului la replică: “Menționăm că funcția ocupată de Dan Reșitnec este din categoria personal contractual, în acest caz nefiind nicio incompatibilitate cu funcția în partidul politic”.

Din nou, în care articol am pus noi în discuție situația șefului de cabinet al primarului? Răspunsul este simplu: în nici unul.

Tot ceea ce am făcut a fost să îl întrebăm pe Dan Reșitnec, pe WhatsApp, înainte de publicarea celui de-al doilea articol, dacă nu consideră că funcția pe care o ocupă în primărie, cea de șef birou asistare primar, este, și ea, incompatibilă cu funcția de vicepreședinte în USR Timiș. Omul a citit, dar n-a răspuns (aveți mai sus captura foto de pe WhatsApp), iar noi n-am publicat nimic despre dubla calitate a lui Reșitnec în articolul de joia trecută, am păstrat subiectul pentru un viitor material.

Adică pentru materialul de față, unul din care vor afla și șefii din USR Timiș că se află într-o uriașă eroare: susținerile lor cu privire la diferențele între funcția publică și funcția contractuală în materie de incompatibilitate sunt contrazise de însăși Înalta Curte de Casație și Justiție!

Certați-vă și cu ÎCCJ…

Vom cita, în acest sens, pasaje relevante pentru speța noastră, din Decizia nr. 5352/2022 a ÎCCJ (definitivă) pronunțată într-un proces deschis împotriva Agenției Naționale de Integritate de o persoană depistată într-o situație de incompatibilitate, care susținea că nu este funcționar public, ci personal contractual și că, astfel, nu ar fi incompatibil:

“Pentru existenţa stării de incompatibilitate nu se impune ca funcţia de publică de autoritate să fie deţinută în baza unui act de administrativ de numire într-o funcţie publică, situaţia de incompatibilitate rezultând din deţinerea simultană a două funcţii incompatibile, cea de membru în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi salariat în cadrul aparatului de lucru al Parlamentului (respectiv Camera Deputaţilor) indiferent de modalitatea de angajare. Legiuitorul, la stabilirea funcţiilor publice de autoritate, nu face distincţie între regimul juridic al modului de angajare, personal contractual sau funcţionar public, stabilind categoriile de funcţii publice de autoritate în baza responsabilităţilor acordate de lege şi a locului unde se desfăşoară activitatea (autorităţi şi instituţii publice)”.



Așadar, nu contează că Dan Reșitnec este personal contractual și nu funcționar public, atâta vreme cât este angajat într-o instituție publică – recte Primăria Municipiului Timișoara – el nu poate ocupa și o funcție de conducere într-un partid politic și nu poate participa la acțiuni cu caracter politic, adică fix ceea ce a făcut și face șeful de cabinet al primarului Dominic Fritz şi, totodată, vicepreşedinte al USR Timiş.

Și acum revenim la precizările referitoare la Richard Zuberecz din dreptul la replică al USR Timiș: “Richard Mihai Zuberecz este personal contractual, care nu este incompatibil cu funcția politică, și consilier personal al viceprimarului Ruben Lațcău. Contractul lui Richard Zuberecz încetează odată cu mandatul viceprimarului”.

Partea cu “personalul contractual” am lămurit-o deja, așa că vom demonta acum și faza cu durata temporară a contractului tânărului userist, care l-ar feri cică de incompatibilitate, printr-un alt citat din aceeași decizie a ÎCCJ:

“De asemenea, Înalta Curte reţine faptul că durata pentru care o persoană este angajată într-o funcţie nu constituie o condiţie pentru existenţa sau inexistenţa stării de incompatibilitate, singura condiţie prevăzută de lege pentru existenţa stării de incompatibilitate fiind exercitarea simultană a două funcţii, fapt ce implică ca persoana să ocupe respectiva funcţie, în baza unui document prevăzut de legislaţia în vigoare, care să facă dovada existenţei raportului de muncă”.

Prea multe n-ar mai fi de spus, poate doar să remarcăm că în partidul IT-iștilor ar fi nevoie și de niște juriști…

S-a trezit uriașul adormit

Spuneam la început că joia trecută, după trei ore de la dreptul la replică trimis de USR Timiș, însuși șeful de cabinet al primarului, Dan Reșitnec, a ieșit cu o postare lacrimogenă pe pagina sa de Facebook, care, în linii mari, prelua liniile directoare ale comunicatului partidului, dar cuprindea și câteva trăiri personale ale autorului.

Astfel, discursul lui Reșitnec începea abrupt: “Nu voi tolera niciodată atacuri la persoană venite doar din interese politice meschine. În USR ne-am obișnuit ca toți oamenii valoroși care se implică în viața cetății să fie catalogați în fel și chip deși la noi nu s-au găsit nici Lamborghini-uri în curți, nici valize de bani prin portbagaje”.

În primul rând, nu am înțeles ce încearcă autorul să comunice prin avertismentul/amenințarea “Nu voi tolera niciodată (…)”. Adică, dacă nu va tolera, ce va face mai exact? Mă va provoca la duel, își va „repera” onoarea în justiție sau cum anume se traduce acel enunț?

În al doilea rând, cum de a “tolerat” ceea ce am scris anul trecut, în 8 și 9 august, dar brusc nu mai “tolerează” acum?! Nu s-a simțit domnul Reșitnec destul de în formă vara trecută, a fost la sală între timp? Sau i s-o fi plâns iubita: “Hai, Dănuț, fă ceva, nu mai suport să scrie omul ăla despre mine!”?

În al treilea rând, de când dezvăluirile făcute de un jurnalist cu argumente și probe sunt “atacuri la persoană”?

În al patrulea rând, care sunt “interesele politice meschine” care m-au determinat să fac dezvăluirile de săptămâna trecute? Ca și alți colegi de-ai săi din USR Timiș, Dan Reșitnec mă acuză fără să mă nominalizeze, conștient fiind că n-are nici o dovadă, dar acționează conform butadei celebre “Calomniați, calomniați, ceva tot va rămâne”.

În al cincilea rând, toate încălcările legii se rezumă la găsirea Lamborghini-urilor în curți și a valizelor de bani prin portbagaje? Adică, dacă nu își cumpără mașini de lux și nu sunt prinși cu mită în portbagaj, useriștii pot încălca legea oricând doresc?!

Dublu standard și la misoginism

Cităm din nou din postarea lui Dan Reșitnec, sărind peste debutul idilei cu Teodora Lazin și peste explicațiile cu personalul contractual, comentate deja: “Faptul că s-a regăsit apoi în principiile pe care noi le clamăm nu sunt o scuză pentru atacurile și insinuările misogine la adresa ei”.

Ne întrebăm încă o dată: cum pot fi catalogate ca atacuri și insinuări misogine dezvăluirile făcute cu probe, printre care și o adresă oficială primită de la Agenția Națională de Integritate care anunța declanșarea cercetării Teodorei Lazin plus un punct de vedere al aceleiași instituții referitor la starea de fapt?



Am scris, în anii trecuți, zeci de articole despre ilegalitățile în serie comise în Primăria Timișoara, articole avându-le ca protagoniste pe Rodica Aurelian, Rodica Surducan, Patricia Chelbu Goje și alte doamne și domnișoare prietene cu încălcarea legii și nu m-a acuzat nimeni că aș fi misogin (conform DEX: care manifestă aversiune sau dispreț față de femei).

Brusc, din momentul în care administrația Fritz și-a intrat în pâine, iar eu am continuat să fac ce am făcut și până atunci – dezvăluiri despre derapajele celor ce dețin puterea pe plan local -, m-am trezit acuzat de misoginism pentru că am îndrăznit să scriu adevărul despre vestalele USR Timiș, Cătălina Jahn, Aida Szilagyi, Dana Lazăr și, mai nou, Teodora Lazin.

Am o veste proastă: va urma!