Sascha Goetzel: “Doar talentul nu te face un mare dirijor”. Interviu cu austriacul care va conduce primul eveniment al Filarmonicii „Banatul” Timișoara din acest an

Dirijorul austriac Sascha Goetzel va conduce primul eveniment al Filarmonicii „Banatul” Timișoara din acest an – concertul simfonic extraordinar din 6 ianuarie. Maestrul a dezvăluit, într-un interviu, câteva secrete personale are și oferă sfaturi pentru muzicienii aflați la început de drum.

Însă, întâi de toate, o scurtă descriere a interlocutorului nostru distins:

O prezență muzicală dinamică, carismatică și convingătoare pe podium, SASCHA GOETZEL a apărut ca un dirijor cu mai multe fațete – un remarcabil constructor de orchestră, programator creativ, antreprenor, educator și avocat al muzicienilor și artiștilor. La sfârșitul anului 2021, a fost numit director muzical al Orchestre Nationale des Pays de la Loire, post pe care îl preia pentru un mandat inițial de patru ani, începând din septembrie 2022. În plus, a fost numit în funcția de director muzical al NYO-CAN, Orchestra Națională de Tineret din Canada, începând din vara anului 2022.

În timpul mandatului său de unsprezece ani ca director artistic și dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii Borusan din Istanbul, a ridicat semnificativ profilul artistic al ansamblului. Concepția sa artistică, înregistrările premiate și turneele lăudate pe scară largă la Festivalul de la Salzburg, BBC Proms, Royal Concertgebouw, Musikverein din Viena, Théâtre des Champs-Elysées și Hong Kong Arts Festival, au ridicat acest ansamblu la statutul internațional de care se bucură astăzi.

În prezent, dirijor principal invitat al Filarmonicii din Sofia, Goetzel își aplică aceleași înzestrări de „făuritor” de orchestră, îmbunătățind calibrul ansamblului și șlefuindu-i reputația.

A apărut la pupitrul unui număr impresionant de orchestre proeminente: Orchestra Simfonică NHK, Orchestra Simfonică din München, Orchestra Filarmonicii din Londra, Filarmonica din Dresda, Orchestra Filarmonicii din Israel, Orchestra Filarmonică Radio din Țările de Jos, Orchestra National de France, Orchestra National des Pays de la Loire, precum și Royal Philharmonic Orchestra, Tonkünstler Orchestra, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Orchestra National de Bordeaux-Aquitaine și Radio Symphony Orchestra din Viena — colaborând cu soliști importanți, printre care Daniil Trifonov, Joyce Di Donato, Yuja Wang, Maxim Vengerov, Julian Rachlin, Anna Netrebko, Renee Fleming, Brandon Marsalis, Ian Bostridge și Murray Perahia.

De asemenea, a colaborat cu Teatrul Mariinsky, Opera din Zürich, Compania de Operă Nikikai Tokyo, Opéra de Rennes, Wiener Volksoper și Opéra de Montpellier. Alături de Orchestra Filarmonicii Borusan din Istanbul, a lansat câteva albume premiate de casele de discuri Deutsche Grammophon, Onyx și Warner.

Este, de asemenea, cofondator și director principal de creație al Vienna Art Network, o nouă platformă digitală care sprijină muzicienii și artiștii independenți; Director artistic al Muzică pentru Pace (El Sistema-Turcia); un mentor dirijor la Dirigentloftet, un program din Norvegia axat pe dezvoltarea tinerilor dirijori; director și co-fondator al Opera by the Fjord, o academie inovatoare și un festival pentru cântăreți și instrumentiști aspiranți, în parteneriat cu Opera Națională din Bergen.

Născut și crescut la Viena, Goetzel s-a format ca violonist și și-a început studiile cu Richard Österreicher în Austria și Jorma Panula la Academia Sibelius. Și-a continuat educația în Statele Unite, lucrând cu Seiji Ozawa, Riccardo Muti, Andre Previn, Zubin Mehta și Bernhard Haitink. Posturile sale anterioare includ dirijor principal invitat al Filarmonicii Kanagawa (2013-2017), al Orchestre National de Bretagne (2012-2015), precum și dirijor principal al Orchestrei Simfonice Kuopio, din Finlanda (2006-2012).

Le datorez totul tatălui meu și nașului meu de botez

Primii pași către muzică mi-au fost ghidați de către tatăl meu și nașul meu de botez, ambii violoniști la Filarmonica din Viena. Inspirat de ei, la vârsta de cinci ani am început să învăț să cânt la vioară. Aveam, însă, doar doi ani când am luat pentru prima oară un băț, m-am urcat pe un scaun si am dirijat pe muzica valsului Dunărea Albastră.

Magia muzicii lui Mozart m-a cuprins încă din copilărie

Îmi amintesc și acum, aveam cinci ani când am fost la Festivalul de Muzică de la Salzburg, unde avea loc un spectacol special conceput pentru copii, când am fost, pur și simplu, vrăjit de magia muzicii lui Mozart ascultând Flaut magic. Este prima și cea mai impresionantă experiență muzicală pe care am trăit-o.

Prima dată când am urcat pe scenă m-am simțit “ca acasă”

Am fost întotdeauna fascinat de energia specială a unui concert sau a unei scene de operă. Prima dată când am urcat pe o scenă m-am simțit „ca acasă”. Este literalmente viața mea, în combinație cu natura și relația cu oamenii.

Păstrez mereu în minte primul concert pe care l-am dirijat. A fost o experiență destul de copleșitoare, precum goana declanșatoare de emoții și energie a unui drog – pur și simplu, o experiență mult peste orice alta pe care am mai trăit-o până atunci în viața mea.

Care este compozitorul dumneavoastră preferat, dar cea mai dragă lucrare?

Chiar nu am un compozitor preferat, dar muzica din orașul meu natal Viena îmi este foarte dragă începând cu Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Am o considerație deosebită pentru Brahms, Bruckner, cât și pentru compozitorii mai puțin cunoscuți, de la sfârșitul secolului al XIX-lea încoace.

Inima și pasiunea fac muzica incitantă și vie

Întrebat care sunt elementele cheie pentru a fi un bun dirijor, Sascha Goetzel răspunde:

Talent, cunoștințe, experiență, angajament și pasiune. Servim muzica și oamenii, nimic altceva. Doar talentul nu te face un mare dirijor, nici cunoașterea pură. Nu există nicio scurtătură pentru experiență, iar pentru a ne atinge obiectivele trebuie să arătăm un angajament de 100% față de profesia noastră. Nu în ultimul rând, inima și pasiunea noastră sunt cele care aduc energie muzicii și o fac incitantă și vie.

Nu mă mândresc cu nimic

Maestrul Sascha Goetzel spune că drumul spre desăvârșire este nesfârșit. Este crucial pentru un muzician să fie într-o permanentă căutare, să nu își impună limite și să nu creadă nicicând că a atins apogeul crierei sale.

Nu mă mândresc cu nimic, deoarece mă văd pe un drum continuu spre desăvârșire, iar fiecare vârf de munte pe care ajungem nu face altceva decât să ne scoată în cale alte piscuri de urcat în încercarea de a dobândi cunoștințe înalte și excelența pe care o căutăm. Nu sunt Einstein, muzica nu este o știință, este artă. Cu greu cunosc artiști adevărați care să fie mândri de vreo realizare în materie de artă. O vedem ca fiind misiunea noastră.

Ai încredere în greșelile tale?

L-am rugat pe maestrul Sascha Goetzel să le dea câteva sfaturi muzicienilor aflați la început de drum, iar mesajul este cu adevărat unul însuflețitor.

Studiază din greu, nu înceta să crezi în tine și fii mereu deschis și gata să înveți! Ai încredere în greșelile tale, ele sunt acolo pentru a te face să înveți și să crești tot mai mult. Nu există un maestru adevărat care să nu fi căzut de multe ori înainte de a stăpâni toate provocările existente.

Timișoara este în continuă dezoltare, iar oamenii sunt foarte primitori

Maestrul Sascha Goetzel va dirija pentru a doua oară la Timișoara. Prima dată a fost în 2006. Și atunci, dar mai ales acum, se simte concectat cu orașul în care vede o schimbare notabilă.

Timișoara crește, se dezvoltă și oamenii par a fi foarte calzi și primitori. Încă de prima dată m-am simțit foarte binevenit, iar de data aceasta, cu atât mai mult. Mă simt conectat cumva cu mentalitatea și stilul de viață al oamenilor, iar muzicienii orchestrei au fost minunați în a crea cea mai bună atmosferă de lucru posibilă pentru mine. Sunt recunoscător că pot fi aici și sper să revin de cât mai multe ori.

“Muzica pe care am selectat-o este creată în jurul inspirațiilor lui Enescu din România natală, când a locuit la Viena și Paris. Ce viață uimitoare a avut întâlnind toți acei muzicieni geniali…

Programul conține lucrările unor compozitori de care Enescu a fost foarte apropian și alături de care a studiat la Viena și Paris (uvertura este scrisă în anul în care Enescu a ajuns la Viena)”.

Este o scurtă descriere a concertului extraordinar din 6 ianuarie 2023 de la ora 19:00, făcută de dirijorul Sascha Goetzel, cel care va conduce Orchestra Filarmonicii Banatul Timișoara.

În cadrul programului:

ENESCU – Rapsodia română nr. 1 în la major, op. 11

BARTÓK/ MIKLÓS RAKOS – Concertul pentru violă și orchestră în la minor, Sz. 129, BB 128 (p.a.)

BRAHMS – Uvertura pentru o sărbătoare academică, op. 80

BARTÓK – Dansuri populare românești nr. 1, 5, 6 și 7

FAURÉ – Pavana, op. 50

BRAHMS – Dansurile ungare nr. 1, 3 şi 5

T. BREDICEANU – Patru dansuri românești nr. 4 – Brâul

Solist va fi MÁTÉ SZÜCS (Ungaria) – violă.

Biletele se găsesc online pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara, la casieria instituției și pe myticket.ro (https://bit.ly/3Wo72z2).

Sursa text şi foto: Filarmonica „Banatul” Timişoara